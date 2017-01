Final într-un proces de trafic de stupefiante

Tribunalul Constanța a audiat un martor în procesul a trei tineri judecați pentru trafic și deținere de droguri de mare risc. Este vorba de Alexandru Florian Popescu, Alexandru Dragomir și Cătălin Valentin Zărnescu, asupra cărora au fost descoperite mai multe comprimate de ecstasy și canabis, în urma unor razii efectuate de oamenii legii în cluburile gen „house” de pe litoralul constănțean, ce aveau drept țintă grupurile organizate de traficanți de substanțe narcotice. Potrivit anchetatorilor, ei locuiesc în cartierul Berceni, din capitală, și veniseră împreună la mare, pentru a petrece câteva zile. În urma cercetărilor efectuate, polițiștii au stabilit că tinerii obișnuiau să consume în mod frecvent stupefiante, ele fiind procurate de Alexandru Florian Popescu și Alexandru Dragomir, care le ofereau sau le vindeau și prietenilor lor. În seara în care au fost prinși, bucureștenii participaseră la un adevărat „festin”, fiecare cumpărând de la cei doi cel puțin un comprimat de ecstasy, contra unei sume cuprinse între 300 și 500 de mii de lei. De altfel, asupra lui Popescu au fost găsite opt comprimate, acesta afirmând că le-a luat, la rândul său, de la Dragomir, și pe care urma să le paseze mai departe. Procurorii spun că drogurile erau procurate din Capitală, fiind aduse în țară din Olanda. În fața judecătorilor, s-a prezentat Constantin Damian, prieten al celor trei. El a declarat că auzise că Alexandru Dragomir este distribuitor de droguri și a cumpărat cu 30 de lei o pastilă de ecstasy, cu aproximativ două săptămâni înainte de prinderea băieților în flagrant. „Nu am consumat pastila când am cumpărat-o, am păstrat-o un timp și am mers cu ea în clubul «La Mania», unde m-am întâlnit cu Cătălin, Alexandru Popescu și alții. Acolo s-a desfășurat ancheta Poliției și am fost prins având asupra mea pastila de ecstasy“, a afirmat martorul. De asemenea, el a adăugat că nu este consumator de droguri, ci doar era curios să vadă cum este senzația. Instanța a acordat termen pe 7 martie, dată la care trebuie să fie înaintat și raportul de evaluare socială care îl privește pe Alexandru Dragomir. În privința celorlalți martori, audierea lor ar putea fi anulată dat fiind faptul că ei sunt plecați în Liban și Italia.