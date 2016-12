„Fiica mea a fost împuşcată în cap de asasini kurzi!”

Mama Larei Șaban este convinsă:

„Fiica mea a fost împușcată în cap de asasini kurzi!”

Rudele Larei Șaban, tânăra constănțeancă găsită moartă, în urmă cu un an, în liziera de la marginea localității Lumina, sunt în continuare sigure că aceasta nu a fost ucisă de fratele ei, Gilberto Șaban, și de prietenul acestuia, George Davidescu.Mama tinerei, Elvie Ghibaldan, a organizat, miercuri seară, o conferință de presă în București, ocazie cu care a declarat, din nou, că este „sigură” că fiica ei a fost împușcată în cap de niște asasini kurzi.Mama victimei a mai spus că are deplină încredere în fiul ei, care i-a povestit că este nevinovat și că procurorii și magistrații au refuzat să-l asculte atunci când a încercat să aducă probe în favoarea lui.Femeia a povestit că, înainte cu două zile ca fiica ei să dispară, i-ar fi transmis că se simte urmărită și că ar fi văzut mai mulți bărbați înalți și închiși la culoare, care păreau a fi kurzi și pe care i-a văzut de mai multe ori în preajma ei. Mama tinerei ucise a afirmat că este necesar ca trupul fetei sale să fie deshumat, pentru a se putea dovedi că moartea a survenit prin împușcare. „Vreau să dezgropăm fata, ca să dovedim că a fost împușcată, pentru că am încredere în fiul meu, care spune că nu este el ucigașul”, a subliniat mama Larei Șaban.Pe de altă parte, Ion Ilie Iordănescu, avocatul lui Gilberto Ghiunal Șaban - fratele Larei Șaban -, a anunțat că va cere strămutarea apelului de la Curtea de Apel Constanța, pentru că, din punctul său de vedere, clientul lui nu a avut parte de un proces echitabil. Totodată, va solicita refacerea testului poligraf în cazul clientului lui, dar și audierea tatălui fetiței de patru ani a Larei Șaban.Reamintim că, în luna aprilie a acestui an, Gilberto Șaban și amicul său, George Davidescu, au fost condamnați la închisoare pe viață de Tribunalul Constanța, dar hotărârea nu este definitivă.