Fetiţa minorei violate de bunic a fost botezată la Cumpăna

Fetița minorei violate de bunic a fost botezată la Cumpăna

Trei copii orfani au fost creștinați, ieri, la Biserica Sf. Paraschiva din localitatea Cumpăna, de persoane cu suflet mare. Astfel, în zi de sărbătoare, trei bebeluși, un băiețel și două fetițe, care au fost abandonați la naștere iar acum se află în plasament maternal, au primit taina botezului spre bucuria celor care au ales să le devină părinți spirituali în viață. Cele trei nășici sunt Doina Bucur, Georgeta Penașa și Ionela Toma Baciu care au promis în fața lui Dumnezeu că le vor veghea destinul. În altă ordine de idei, una dintre cele două fetițe botezate ieri este fiica minorei din Chirnogeni care a rămas însărcinată după ce a fost violată de bunicul ei, fiind nevoită să abandoneze bebelușul după ce a venit pe lume. Mama minoră a aflat, ieri, că Andreea Maria a fost creștinată chiar de ziua numelui pe care i l-a dat atunci când a născut-o. Bebelușul, care acum are o lună de zile, se află în plasament maternal și a fost botezat de o farmacistă. „Nu m-a anunțat nimeni că fetița mea va fi botezată. Mi-ar fi plăcut să o revăd. Mă bucur că cineva a dus-o în fața preotului și, poate, cândva am să-i pot mulțumi, chiar dacă eu sunt catolică” a spus, plângând, tânăra mămică. Deși are numai 16 ani, Alina S. a trecut prin cea mai mare traumă a vieții ei, după ce a fost supusă la batjocură de bunicul ei. Vasile Corbu a ajuns în arest, după ce nepoata lui i-a povestit dirigintei că este violată, de mai mult timp, de cel care a crescut-o. În urma controlului de la Medicină Legală s-a descoperit că fata era gravidă în patru luni, astfel că o întrerupere de sarcină nu a mai fost posibilă.