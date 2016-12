Fetiţă de 10 ani, răpită din faţa Gării Constanţa şi violată zile în şir

1

Pedofilii rusi, castrati chimic

Legea intentioneaza sa eficientizeze prevenirea crimelor sexuale comise impotriva copiilor prin intarirea pedepselor pentru fapte comise impotriva copiilor sub 14 ani, si pentru cei care implica copiii in prostitutie si comertul cu materiale si obiecte pornografice implicand copii.Legea introduce circumstante agravante - pentru crimele sexuale comise impotriva copiilor de parinti sau indivizi responsabili pentru cresterea si supravegherea acestora. Noua lege interzice si suspendarea sau amanarea sentintelor in astfel de cazuri, si noile pedepse pot ajunge pana la inchisoare pe viata si proceduri medicale impotriva pedofililor, adica castrare chimica a acestora. Procedura constă în injectarea unui medicament special, care suprimă dorința sexuală. Documentul prevede efectuarea castrării chimice de către instituțiile medicale, în comun cu instituțiile penitenciare, în ultimile trei luni de ispășire a pedepsei