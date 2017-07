Fereşte-ne, Doamne, de tragedii! Teribilism şi cascadorii cu skijet-urile, pe lacul Siutghiol

Ferește-ne, Doamne, de tragedii! Teribilism și cascadorii cu skijet-urile, pe lacul Siutghiol

Lacul Siutghiol a devenit cunoscut ca un soi de loc blestemat, prin prisma numeroaselor persoane care și-au pierdut viața în ultimii ani. Aproape că nu există an în care turiști sau constănțeni să nu-și piardă viața, indiferent că este vară sau iarnă. Suntem aproape de mijlocul sezonului estival, iar turiștii par să ignore în continuare poveștile celor care au decedat în lacul Siutghiol.Atrași de apa liniștită și spațiul mare de manevră, turiștii fac diverse cascadorii cu skijet-urile, fără a realiza pericolele la care se expun.Am stat de vorbă cu reprezentanții Căpităniei Portului Constanța pentru a afla cine are voie să navige pe acest lac, în ce condiții, dar și câte controale sunt dispuse în vederea respectării legii. Totul în contextul în care turiștii aleg să ignore orice fel de reguli de siguranță și fac cascadorii cu skijet-ul pe lacul Siutghiol.Potrivit legii, pe apele interioare și maritime, un skijet de sub 2.5 m poate fi condus indiferent de puterea motorului fără a necesita permis. De asemenea, pe ape interioare, un skijet de peste 2.5 m poate fi condus fără permis doar dacă are puterea motorului sub 3.68 kw.„Orice ambarcațiune cu motor și fără motor are voie să navige pe lacul Siutghiol, motovehicule nautice tip skijet și nave de pasageri, ruta Lebăda - Insula Ovidiu. Controlul îl face Căpitănia Portului, împreună cu instituțiile cu care avem protocol, respectiv Poliția Transporturi și Poliția de Frontieră. Controalele sunt programate la un anumit interval de timp”, explică, pentru „Cuget Liber”, Laurențiu Zamfir, directorul adjunct al Căpităniei Zonale Constanța.Societățile care închiriază ambarcațiuni sunt avizate și controlate de Căpitănia Zonală. Spre deosebire de skijet-urile de mică dimensiune, navigarea pe lacul Siutghiol presupune posesia unui carnet de conducător de ambarcațiune, ce costă 550 lei pentru fiecare categorie, în total existând patru categorii de ambarcațiuni.„Pentru a naviga pe lac, este nevoie de carnetul de conducător de ambarcațiune de agrement, clasa D. Se face un curs de pregătire, ori la ANR, ori la școli autorizate de ANR, iar cursul se finalizează cu un examen la Căpitănie, în urma căruia se eliberează carnetul de conducător”, mai spune Zamfir.Chiar și pasionații de wind-surfing sunt nevoiți să facă un curs pentru a putea practica acest sport pe lac. De altfel, reprezentanții ANR susțin că este bine ca toată lumea să participe la cursuri atunci când vine vorba despre conducerea de ambarcațiuni sau practicarea unor sporturi, întrucât cetățenii vor deveni mai responsabili și mai capabili să evite eventuale tragedii.