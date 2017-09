Femeie ținută în arest încă 3 zile din cauza neglijenţei unui poliţist

Femeie ținută în arest încă 3 zile din cauza neglijenței unui polițist

Ştire online publicată Marţi, 12 Septembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Conducerea Poliției Capitalei a dispus declanșarea unui control la Arestul central, după ce o femeie a fost ținută în arest până luni, deși ar fi trebuit să fie pusă în libertate încă de vineri, în baza unei decizii definitive a instanței, care a dispus plasarea acesteia sub control judiciar. Potrivit reprezentanților Poliției Capitalei, situația „a fost tratată cu superficialitate de către un polițist care se află în exercitarea atribuțiilor de serviciu”.Potrivit reprezentanților Poliției Capitalei, în cazul unei persoane aflate în Arestul central instanța a dispus înlocuirea măsurii arestării preventive cu cea a controlului judiciar, însă această decizie definitivă a fost pusă în aplicare cu întârziere, situația fiind „tratată cu superficialitate de către un polițist care se află în exercitarea atribuțiilor de serviciu”.Poliția Capitalei anunță, luni seară, că în acest caz au fost declanșate verificări la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă și va fi sesizat Parchetul.„În urma dispoziției unei instanțe față de o persoană privată de libertate a fost dispusă o altă măsură, și anume înlocuirea arestului preventiv cu măsura controlului judiciar, dar care a fost pusă în aplicare cu întârziere. În fapt, încheierea instanței prin care s-a dispus noua masură a fost tratată cu superficialitate de către un polițist ce se află în exercitarea atribuțiilor de serviciu, îndosariind acest document împreună cu alte acte. Astăzi, 11 septembrie, imediat ce a fost luată la cunoștință situația, persoana a fost pusă în libertate deîndată. Din dispoziția conducerii DGPMB, polițiști din cadrul structurii de control intern au declanșat verificări la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă și va fi sesizată unitatea de parchet competentă teritorial și material, urmând a fi stabilită vinovăția și tragerea la răspundere penală. Poliția Capitalei are tolerantă zero față de orice fel de abatere, urmând că legea să fie aplicată cu fermitate și în acest caz”, spun reprezentanții Poliției Capitalei.Surse judiciare au declarat pentru News.ro că femeia arestată preventiv este o angajată a Centrului de plasament „Casa Sfântul Iosif” din București, care trebuia pusă în libertate vineri, atunci când instanța a decis definitiv plasarea acesteia sub control judiciar.