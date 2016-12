Femeie moartă după ce ambulanţa a ajuns la altă adresă din cauza coincidenţei numelor a două străzi

Femeie moartă după ce ambulanța a ajuns la altă adresă din cauza coincidenței numelor a două străzi

O femeie din județul Iași a murit după ce ambulanța a ajuns la locuința sa cu 40 de minute întârziere din cauză că numele străzii localității unde trebuia să ajungă era identic cu altul din municipiul Iași, astfel că autosanitara a mers la o adresă greșită.Incidentul a avut loc în noaptea de 20 aprilie, când un bărbat din Hârlău a sunat la 112 și a solicitat intervenția unei ambulanțe pentru soția sa care își pierduse cunoștința.Bărbatul a indicat doar numele străzii unde locuiește, respectiv strada Eternitatea de lângă Cimitirul Eternitatea, fără să menționeze numele localității. Întrebat de ce nu a primit o localizare din partea STS, directorul SAJ Iași a precizat că echipajul de ambulanță s-a deplasat unde a fost trimis."Solicitarea a fost făcută de către soț care menționa că nu prea mai are baterie la telefon. Când s-a sunat înapoi nu am reușit să vorbim cu el fiindcă i s-a închis telefonul. El a dat la 112 adresa respectivă, s-a înregistrat în loc de Hârlău, Iași. Mai este o strada Eternitatea lângă un cimitir Eternitatea și la Galați, bine că nu ne-au trimis acolo. Oricum, am trimis mașina, nu a fost găsit cel care solicita și am fost sunați de către un agent din Hârlău care a cerut din nou o ambulanță la aceeași adresă. Ambulanța a ajuns după 30 de minute, femeia a fost găsită decedată, însă după necropsie s-a descoperit că avusese un anevrism cerebral, deci chiar dacă am fi ajuns la timp nu se mai putea face nimic", a declarat joi, pentru corespondentul MEDIAFAX, Florin Agapi, directorul Serviciul Județean de Ambulanță Iași, informează Mediafax.