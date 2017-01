Femeie găsită moartă pe plaja Trei Papuci

Un constănțean care se plimba, ieri dimineață, pe plaja Trei Papuci din zona Faleză Nord a făcut o descoperire macabră.„În jurul orei 11,00, eram pe plajă și am văzut un cadavru în apă. Nu am telefon mobil la mine, așa că am mers repede la un magazin din apropiere și am rugat să sune la 112”, ne-a povestit Andrei Munteanu, cel care a făcut descoperirea neașteptată.Imediat, la fața locului au ajuns polițiștii de la Secția 1 Poliție, împreună cu șeful unității, comisarul șef Lucian Dinulescu, dar și polițiști criminaliști. Trupul neînsuflețit a fost scos din apă și s-a stabilit că femeia nu prezenta violențe, primele suspiciuni ale oamenilor legii fiind că ar fi vorba despre o sinucidere. De altfel, anchetatorii au descoperit că semnalmentele persoanei găsite corespundeau cu cele ale unei femei de 47 de ani, dispărute, miercuri, 20 februarie, de la domiciliul din Cobadin. Ieri după-amiază, familia a ajuns la Constanța și s-a stabilit că, într-adevăr, era vorba despre Nurdan Iusein.De menționat că în portofelul femeii au fost găsite un bilet de transport și suma de 400 de lei.Cadavrul a fost transportat la morgă, în vederea efectuării necropsiei, urmând să se stabilească ce a cauzat moartea femeii, dacă a fost un înec sau nu, și mai ales dacă este vorba despre o sinucidere, un accident sau o crimă.