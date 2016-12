Femeie de 31 de ani, moartă după ce maşina pe care o conducea a fost lovită de tren

Femeie de 31 de ani, moartă după ce mașina pe care o conducea a fost lovită de tren

Ştire online publicată Sâmbătă, 19 Noiembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

O femeie in varsta de 31 de ani a murit, vineri seara, dupa ce a intrat cu masina pe care o conducea, fara sa se asigure, pe o linie ferata din judetul Timis, fiind lovita de un tren. Masina in care se afla femeia a fost tarata de trenul Inter Regio aproximativ 200 de metri, transmite News.ro.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Banat" al judetului Timis, Mugurel Ioja, a declarat pentru News.ro ca un accident feroviar a avut loc intre localitatile Hodoni si Satchinez, iar in urma accidentului o femeie de 31 de ani a decedat."O femeie de 31 de ani se pare ca nu s-a asigurat la trecerea la nivel cu calea ferata, masina sa fiind lovita de trenul care circula intre Hodoni si Satchinez. In urma accidentului, soferita, care se afla singura in autoturism, a decedat. Nicio persoana din tren nu a suferit rani. Pompierii au intervenit la locul accidentului cu doua autospeciale, o descarcerare, o ambulanta SMURD si 11 subofiteri", a declarat Mugurel Ioja.Martorii spun ca autoturismul, un Volkswagen, a fost tarat de trenul InterRegio pe o distanta de aproximativ 200 de metri, iar femeia a ramas incarcerata in masina.Mecanicul trenului le-a povestit politistilor ajunsi la locul accidentului ca a observat masina care se apropia de linia ferata, dar a crezut ca se va opri."Am vazut ca se apropie masina de calea ferata. Apoi a franat usor si am crezut ca se opreste, dar in secunda urmatoare a trecut peste linii. N-am avut ce sa mai fac", a spus mecanicul trenului.