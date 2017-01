Femeia moartă din canal, aproape imposibil de identificat

Femeia găsită luna trecută înecată în Canalul Dunăre Marea Neagră, legată de gât și de picioare cu un cablu metalic și ancorată de fundul apei de o dală de beton de aproape 200 de kilograme, nu a fost nici până în prezent identificată. Deoarece cadavrul a stat în apă mai bine de șase luni, trupul femeii se află într-o avansată stare de putrefacție, ceea ce îngreunează și mai mult misiunea polițiștilor care caută încă verdictul: crimă sau sinucidere. Comisarul șef Traian Burețea, din cadrul Poliției Transporturi, spune că oamenii legii vor putea stabili ce s-a întâmplat cu adevărat doar dacă reușesc să descopere identitatea femeii, însă nimic nu pare să-i ajute până acum. „Aici e cheia. Dacă reușim să o identificăm, putem spune că șansele de a rezolva acest caz cresc cu cel puțin 40%. Însă este foarte greu. De pe raza județului Constanța, nu se potrivesc semnalmentele niciunei dispărute. Așa că am trimis în toată țara datele și semnalmentele, poate o fi venit de prin alte părți”, ne-a declarat Burețea. Omul legii spune că se fac zilnic cercetări în localitățile apropiate de locul în care a fost găsit trupul femeii, însă nimeni nu știe nimic. Pentru a-l ajuta la identificarea victimei, Burețea spune că i-a luat hainele femeii din canal, le-a spălat și le va arăta oamenilor, poate va reuși cineva să le recunoască. „La țară, lucrurile stau puțin mai diferit. Mai sunt din ăștia cărora le pleacă nevestele de acasă, ei știu că femeia s-a dus la Timișoara, la copii, că ea e acolo, iar după câteva luni sună copiii și întreabă: «Dar mama ce mai face? E bine, sănătoasă?». Deci, s-ar putea să fie chiar de prin satele astea, însă nimeni să nu o fi dat dispărută. Așa că am luat hainele femeii, le-am spălat și le-am pus pe balcon, aici la Poliție, la uscat. O să iau hainele în cârcă și o să mă duc cu ele prin județ, poate că așa va recunoaște cineva ceva. Că după poze, degeaba le arăți oamenilor că nu îți dai seama de nimic. Hainele sunt singurele noastre indicii”, susține comisarul șef. Amintim că polițiștii au descoperit, în urmă cu vreo trei săptămâni, în apele canalului, la kilometru 11, la circa 1,5 metri sub luciul apei și la 2 metri de mal un cadavru. Scafandrii s-au chinuit mai bine de patru ore să scoată trupul din apă deoarece era legat cu un cablu metalic de o dală de beton de 180 kg greutate. Din apele canalului a fost scos cadavrul unei femei, care avea legat în jurul gâtului și de glezne un cablu metalic tip șufă de 10 mm grosime, prevăzut la capete cu cârlige. Capătul de la glezne era legat de o dală de beton, care a fost ulterior scoasă din apă, cu ajutorul unei macarale. În urma necropsiei s-a stabilit că femeia a avut o moarte violentă, survenită prin înec și că pe trup nu sunt urme de agresiune, așa că medicii legiști au concluzionat că cel mai probabil este vorba de un suicid.