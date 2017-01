Femeia din Cumpăna şi-a violat copilul cu zâmbetul pe buze!

În timp ce era speriat și a țipat de două ori

Femeia din Cumpăna și-a violat copilul cu zâmbetul pe buze!

Dosarul femeii de 25 de ani care și-a abuzat sexual propriul copil și al concubinului, care a filmat întreaga scenă, a ajuns pe masa judecătorilor. Fapta groaznică a celor doi este descrisă cu lux de amănunte în rechizitoriul procurorilor, dar, mai mult decât atât, imaginile aflate la dosarul cauzei „vorbesc“ de la sine. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța au dispus, vineri, trimiterea în judecată a Georgetei Costăchescu și a lui Sedat Bechir, din localitatea Cumpăna, pentru comiterea infracțiunilor de viol și incest, respectiv complicitate la viol. Tânăra are șapte clase și lucra, în perioada comiterii faptei, ca femeie de serviciu la o firmă, iar Sedat Bechir este de „ocupație” recidivist, condamnat, în 1997, la pedeapsa de șapte ani și jumătate de închisoare pentru comiterea infracțiunii de tentativă la omor calificat, fiind eliberat din penitenciar în 2001, cu un rest de pedeapsă de 838 de zile. „Mama“, zâmbește în timpul raportului sexual cu propriul copil Potrivit rechizitoriului întocmit de procurori, la data de 6 iulie a.c., Georgeta Costăchescu s-a prezentat la sediul Poliției Cumpăna, reclamând că, în noaptea de 5 spre 6 iulie 2009, în jurul orei 1, concubinul ei, respectiv Sedat Bechir, ar fi obligat-o să întrețină relații sexuale cu fiul lor, Tiberiu Adrian, și în timpul derulării actelor sexuale, acesta a filmat toată scena cu ajutorul unei camere video așezate pe o măsuță și îndreptată spre pat. Având la bază aspectele reclamate de Costăchescu, procurorii au cerut efectuarea unei percheziții domiciliare, la adresa din strada Morii nr. 75, din Cumpăna, prilej cu care, într-una din încăperi, a fost găsită o minicameră video, marca JVC, 15 CD-uri de diferite mărci, iar în cealaltă cameră, într-un șifonier, o minicasetă marca FUJI, de culoare neagră, care se afla într-un pachet de țigări marca Assos, ascuns în buzunarul unei geci. Anchetatorii au vizionat imaginile video și nu mică le-a fost surpriza când au constatat că „inculpata nu arată ca o persoană ce ar fi întreținut un act sexual sub imperiul unor amenințări sau în stare de temere. Mai mult, aceasta are momente când zâmbește, vorbește cu copilul, arătându-i poziția în care trebuie să stea și nu este marcată de faptul că fiul ei, probabil fiind speriat, țipă de două ori, în urma cerințelor sexuale ale acesteia”. „Tatăl“ se „scuză“: „eu nu am fost în cameră“ Audiat de procurori, Sedat Bechir a declarat că, în acea seară, femeia i-ar fi cerut să iasă afară din casă, cerere la care el s-a conformat, și a stat în curtea locuinței aproximativ 15 minute. La întoarcerea în casă, concubina i-ar fi arătat camera video și a vizionat imaginile în care ea întreține raporturi sexuale cu fiul lor. El a luat caseta și a ascuns-o în ideea că putea să o șantajeze pe femeie, predând respectiva casetă la Protecția Copilului, când ea l-ar înșela cu alți bărbați. Audiat de procurori, inculpatul a spus că nu se consideră vinovat de comiterea faptei, susținând că el nu a fost în cameră atunci când concubina sa întreținea raporturile sexuale. Numai că procurorii sunt de părere că „apărarea sa nu poate fi credibilă, întrucât ținând cont de faptul că acesta este tatăl natural al minorului, cu prilejul vizionării scenelor ar fi tre-buit să reacționeze altfel, în sensul de a adopta un alt comportament față de concubina sa și nicidecum cel pe care l-a avut”. Apărarea inculpatei, combătută de propria atitudine din timpul filmării Georgeta Costăchescu a încercat să „vândă” procurorilor aceeași variantă pe care a spus și polițiștilor, respectiv că a fost obligată de concubin să comită fapta. Mai mult, cu prilejul audierii sale la Parchet, inculpata descrie în mod amănunțit împrejurările în care a întreținut relațiile sexuale, respectiv faptul că Sedat Bechir i-ar fi cerut să pună un cearșaf pe pat, iar pe perete ceva închis la culoare pentru a acoperi carpeta ce era agățată. Femeia a mai spus că inculpatul i-ar fi precizat că „totul trebuie să se petreacă în 3 - 4 minute”, timp de care ea a ținut cont, iar după ce a scos caseta din aparat, i-a dat-o concubinului, care, vizionând-o, ar fi început să râdă de ea, spunându-i că o va da pe posturile de televiziune pentru a fi decăzută din drepturile părintești. Procurorii spun că „nici apărarea inculpatei nu poate fi credibilă, întrucât, din imaginile înregistrate, aceasta nu arată ca fiind o persoană ce acționează sub imperiul temerii și, mai mult, ținând cont de atitudinea acesteia după consumarea relațiilor sexuale, în sensul că, atât ea, cât și concubinul ei, au tratat firesc, cu ușurință, situația respectivă, încercând să se șantajeze unul pe celălalt, se constată că a ignorat repercusiunile acțiunii lor asupra copilului, inculpata nu a dat dovadă că ar fi fost afectată de cele întâmplate între ea și fiul ei, adoptând o atitudine nefirească unei mame”. Copilul nu putea să spună nimic de… rușine Procurorii l-au audiat și pe minor. Întrebat cu privire la ceea ce s-a întâmplat, copilul ar fi povestit că l-ar fi luat mama lui în pat, ea s-a dezbrăcat, apoi l-a dezbrăcat și pe el, după care a început să-i sărute organul genital, pe care l-a introdus și în gură. Copilul a afirmat că nu putea să spună nimic, întrucât îi era rușine și, totodată îi era frică să nu îl audă tatăl, care era în camera alăturată, și să-i bată pe amândoi, întrucât acesta obișnuia să-l amenințe cu bătaia. Minorul arată că, după ce s-a îmbrăcat atât el, cât și mama lui, a venit în cameră și tatăl, care a început să discute cu mama lui. Psihologii spun că minorul „tresare la zgomote foarte slabe” Alte aspecte nu au mai putut fi relatate de către minor, deoarece el a refuzat să mai povestească, fiind într-o stare depresivă determinată de situația creată. În cauză s-a procedat la expertizarea medico-legală a minorului, iar din raportul de consta-are medico-legală rezultă că minorul nu prezintă leziuni traumatice la niciun segment al corpului, iar organele genitale ex-terne sunt dezvoltate corespun-zător vârstei și nu prezintă leziuni traumatice. Raportul de evaluare psihologică vorbește însă de la sine. Psihologii spun că „minorul s-a dezvoltat și a evoluat într-un mediu prielnic agresiunii, atât verbale, cât și fizice; a fost abuzat psihic și sexual de către mama sa, în timp ce tatăl filma; starea generală a copilului este predominant depresivă, însoțită de sentimente de culpă, timiditate, introversie, simte lipsa mamei și dorește să meargă acasă; copilul are un somn agitat, este anxios, din cauza lipsei mamei”. Tot raportul psihologic spune că relațiile psiho-afective dintre mamă și copil sunt bazate pe „dominanță, strictețe, rigiditate”, iar lucrul cel mai grav, și anume, abuzul sexual al mamei, a condus la următoarea simptomatologie psihologică: „toleranță scăzută la frustrare - tresare la zgomote foarte slabe; copilul prezintă vise cu încărcătură sexuală marcantă care accentuează starea sa de frustrare”. În prezent, copilul este internat la Centrul de primire a copilului în regim de urgență, Constanța.