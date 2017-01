Femeia care şi-a aruncat bebeluşul de pe pod mai are doi băieţi care cerşesc şi o fetiţă la casa de copii

Femeia care și-a aruncat bebelușul de pe pod mai are doi băieți care cerșesc și o fetiță la casa de copii

Femeia care și-a aruncat, duminică după-amiază, copilul de trei luni cu tot cu cărucior de pe podul din Satul de Vacanță ascunde o poveste mult mai complicată. Potrivit anchetei din teren a reprezentanților Direcției Generale de Asistență Generală și Protecția Copilului, Mihaela Cristea mai are o fetiță de 5 ani care se află la o casă de copii și încă doi băieți de 9 și 11 ani care cerșesc în Satul de Vacanță. În urma incidentului de duminică, în urma căruia Mihaela Cristea, de 33 ani, este cercetată pentru că ar fi încercat să își omoare copilul de trei luni, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) a demarat o anchetă pentru a vedea dacă mama poate fi decăzută din drepturi și care sunt condițiile în care locuiesc copiii. La acel moment, se știa că femeia mai are o fetiță de un an și nouă luni. Numai că, în urma cercetărilor la domiciliul mamei, s-a dovedit că situația este mult mai complicată. Roxana Onea, purtătorul de cuvânt al DGASPC, ne-a declarat că Mihaela Cristea mai are trei copii. „Am trimis o anchetă mobilă la Năvodari, la baraca în care locuiește femeia, concubinul ei și copiii. Vroiam să stăm de vorbă cu ei, să vedem cum trăiesc copiii, în ce condiții. Nu i-am găsit acasă, iar polițiștii care se ocupă de caz ne-au promis că mâine (n.r. - astăzi) o vor audia din nou pe mamă și ne vor chema și pe noi atunci. Însă, din cercetările pe care le-a făcut, am aflat că ea mai are o fetiță, de cinci ani, care se află în sistemul nostru de protecție, la Centrul Micul Rotterdam. Însă asta nu e totul. Se pare că femeia mai este mamă a doi copii, de 9 și 11 ani, care sunt la cerșit în zona Satul de Vacanță. Se spune că ar fi fugit de acasă. Împreună cu poliția, încercăm să îi găsim și să-i internăm într-unul din centrele noastre de plasament”, a precizat Roxana Onea. Reprezentanța DGASPC ne-a spus că dacă mama va fi pusă sub învinuire pentru ucidere din culpă sau dacă se va constata că cei mici nu sunt în siguranță cu părinții, se va trece la introducerea copiilor în sistemul de protecție. În momentul de față, doar fetița de un an și nouă luni se află cu mama, în timp ce bebelușul de trei luni se află internat în spital și nu va fi externat, indiferent de starea de sănătate, până la finalizarea anchetei. „Doar fetița de un an și nouă luni se află cu mama. După ce vom face ancheta, vom decide dacă o vom lua și pe ea și o vom introduce în sistemul nostru de protecție. Dacă va fi pusă sub învinuire pentru ce este acuzată acum, cu siguranță că asta se va întâmpla. Copiii nu mai pot rămâne la mamă”, ne-a declarat Roxana Onea. De asemenea, DGASPC așteaptă să vadă rezultatele expertizei psihiatrice a mamei. Amintim că Mihaela Cristea a fost văzută de mai mulți martori în timp ce și-a aruncat copilașul, în vârstă de trei luni, cu tot cu cărucior, de pe podul din Satul de Vacanță. Sugarul a fost transportat de urgență la spital, unde a fost internat la Secția de Terapie Intensivă, starea lui fiind în prezent stabilă. Audiată de polițiști, Mihaela Cristea spune că fetița ei de un an și nouă luni ar fi împins din greșeală căruțul de pe pod, însă numeroși martori au declarat că au văzut-o pe femeie făcând acest gest. Drept urmare, ea va fi cercetată penal pentru tentativă la infracțiunea de omor.