FBI a terminat raportul legat de moartea Mădalinei Manole! Rezultat şocant! "Asta nu este o sinucidere, asta este o crimă! Fie că vă convine sau nu!"

FBI a terminat raportul legat de moartea Mădalinei Manole! Rezultat șocant! "Asta nu este o sinucidere, asta este o crimă! Fie că vă convine sau nu!"

Ştire online publicată Luni, 18 Septembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Mihaela Brooks este românca din Canada care a anchetat pentru FBI moartea Mădălinei Manole. Ancheta se apropie acum de final, iar conaționala noastră, care lucrează la acest proiect de peste 5 ani, a anunțat că zilele viitoare se va întâlni cu un expert în substanțe toxice. „Voi avea o întâlnire, la San Francisco, cu un expert în Furadan pentru finalizarea raportului cazului Mădălinei”, a anunțat Mihaela Brooks.Mihaela Brooks a infirmat faptul că zilele următoare va veni în România pentru a se întâlni cu Procurorul General al României. Românca a prezentat deja cazul morții Mădălinei Manole la o conferință pe teme criminalistice care a avut loc la Atlanta, iar majoritatea celor prezenți au fost de părere că nu a fost vorba despre o sinucidere.Românca de la FBI nu este singura care a anchetat acest caz. Pete Klismet, un celebru „profiler” care a lucrat mulți ani pentru FBI, a acordat un interviu jurnalistei de radio Beth Karas din Statele Unite, în care a abordat pe larg cazul „Mădălina Manole”.„Asta nu este o sinucidere, asta este o crimă! Fie că vă convine sau nu, asta este! Iar acestea sunt dovezile pe care le aduc în sprijinul afirmației mele! Voi puteți să redeschideți și să anchetați din nou cazul, eu nu sunt un polițist și cu siguranță nu am nicio autoritate în România, așa că nu vă pot spune să o faceți. Asta e ce am descoperit eu, asta este CV-ul meu, de aici vă ocupați voi”, a declarat Pete Klismet la show-ul „Karas on Crime”.sursa: vocea.bizsursa foto: https://ripvip.wordpress.com/2011/11/15/madalina-manole-si-vei-pleca/