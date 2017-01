Fătuloiu i-a săpat groapa lui Tobă, dar a căzut şi el în ea

Fătuloiu i-a săpat groapa lui Tobă, dar a căzut și el în ea

Șeful Inspectoratului General al Poliției Române, Petre Tobă, și secretarul de stat din Ministerul Internelor, Dan Valentin Fătuloiu, au fost schimbați din funcții. Potrivit ministrului MAI, Traian Igaș, în locul lui Petre Tobă a fost numit Ioan Dascălu, atașatul de interne al României la misiunea diplomatică din Marea Britanie, în timp ce Fătuloiu a fost înlocuit de Liviu Popa, șeful Direcției Generale Anticorupție din MAI. Chestorul principal de poliție Petre Tobă a fost numit la conducerea Poliției Române în ianuarie 2009, la propunerea ministrului de atunci al Internelor, Gabriel Oprea. De asemenea, tot în 2009, chestorul Dan Valentin Fătuloiu a fost numit la conducerea Departamentului de Ordine și Siguranță Publică din cadrul MAI, la propunerea ministrului Vasile Blaga. Comisarul șef Ioan Dascălu are 40 de ani și este atașatul de interne al Ambasadei României la Londra. În perioada 2008-2009, el a fost atașat adjunct de interne al Ambasadei României la Londra, după ce în 2006-2007 a fost șef al Inspectoratului de Poliție al Județului Timiș. A fost cunoscut drept primul șef al IPJ Timiș care nu a terminat Academia de Poliție. Anterior, el a ocupat funcția de șef al IPJ Arad. Dascălu a lucrat timp de trei ani în Kosovo, în cadrul misiunii de menținere a păcii. Pentru o perioadă el a fost comandant adjunct al Poliției din Kosovo. Comisarul șef a terminat două facultăți - Hidrotehnica la Timișoara și Științe Economice la Arad. Chestorul Liviu Popa are 42 de ani, s-a născut în județul Bihor, este căsătorit și are doi copii. El a fost numit în funcție, la DGA, în octombrie 2009. Anterior, el a fost șef al IPJ Bihor.