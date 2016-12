Fată de 15 ani, dată dispărută. Aţi văzut-o?

Fată de 15 ani, dată dispărută. Ați văzut-o?

Încă o minoră din Constanța și-a luat lumea în cap. Polițiștii Secției 4 au fost sesizați cu privire la dispariția unei fete de doar 15 ani, Maria Bodorin, din Constanța. Din investigații s-a stabilit că în ziua de 11 mai aceasta a plecat în mod voluntar de acasă.Minora are 1.65 metri, păr castaniu, ochi albaștri, ten deschis. Ca semn particular, are un tatuaj în formă de aripi pe spate.La data dispariției purta o bluză de culoare roz, pantaloni blue-jeans de culoare albastră, geacă de culoare neagră, eșarfă de culoare maron cu negru.Polițiștii spun că minora a mai fost plecată de acasă, dar de fiecare dată s-a întors după câteva zile.Cetățenii care pot furniza orice informații în legătură cu această persoană sunt rugați să contacteze Secția 4 Poliție sau Dispeceratul IPJ Constanța, la numărul de telefon 0241.611364, interior 20005.