Fata de 12 ani, care practica prostituţia, internată la un centru pentru minori

Fata de 12 ani, care practica prostituția, internată la un centru pentru minori

Ştire online publicată Marţi, 09 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Reprezentanții Protecției Copilului Vaslui au luat-o, ieri, din mediul familial, pe minora de 12 ani din localitatea Popeni, care practica prostituția, pentru a o interna în Centrul de Primire în Regim de Urgență a Copilului Abuzat, Neglijat și Exploatat (CPRUCANE) Bârlad. Familia a fost de acord cu internarea fetei în centrul de minori și de aceea nu a mai fost nevoie de solicitarea unei ordonanțe preșidențiale. „Vom scoate minora din mediul familial pentru că are nevoie urgentă de tratament, ea fiind dependentă și de tutun și alcool. De asemenea, și fratele ei de 14 ani va fi internat în centru, deoarece asistă permanent la scene de violență în familie, este abuzat psihic și fizic, iar familia nu are garanție morală în vederea educării acestuia”, a declarat șeful CPRUCANE, Bârlad, Ionel Brătianu. Medicul de la Dispensarul Popeni, Claudia Pasăre, a precizat că minora are nevoie de tratament urgent împotriva sifilisului. “Fata refuză să își facă tratamentul, din luna august de când avem confirmarea de laborator, nu a venit decât o singură dată, adusă de mama sa. În prezent avem patru persoane luate în evidență cu sifilis și o serie de contacți care trebuie să își facă analizele”, a declarat luni, medicul Claudia Pasăre. Minora de 12 ani, face parte dintr-o familie dezorganizată și practică prostituția de mai bine de trei ani. Fata pleca frecvent de acasă, din cauza bătăilor pe care le primea de la părinți și întreținea raporturi sexuale cu bărbații din sat, pentru mâncare, băutură și țigări. Deși conducerea unității școlare a făsut trei sesizări la poliție încă din anului 2006, nimeni nu a luat măsuri. Primarul comunei Zorleni, Petruț Crețu, susține că nu avea cum să intervină atâta timp cât fata are părinți, care sunt răspunzători de educația ei.Reprezentanții Protecției Copilului Vaslui au luat-o, ieri, din mediul familial, pe minora de 12 ani din localitatea Popeni, care practica prostituția, pentru a o interna în Centrul de Primire în Regim de Urgență a Copilului Abuzat, Neglijat și Exploatat (CPRUCANE) Bârlad. Familia a fost de acord cu internarea fetei în centrul de minori și de aceea nu a mai fost nevoie de solicitarea unei ordonanțe preșidențiale. „Vom scoate minora din mediul familial pentru că are nevoie urgentă de tratament, ea fiind dependentă și de tutun și alcool. De asemenea, și fratele ei de 14 ani va fi internat în centru, deoarece asistă permanent la scene de violență în familie, este abuzat psihic și fizic, iar familia nu are garanție morală în vederea educării acestuia”, a declarat șeful CPRUCANE, Bârlad, Ionel Brătianu. Medicul de la Dispensarul Popeni, Claudia Pasăre, a precizat că minora are nevoie de tratament urgent împotriva sifilisului. “Fata refuză să își facă tratamentul, din luna august de când avem confirmarea de laborator, nu a venit decât o singură dată, adusă de mama sa. În prezent avem patru persoane luate în evidență cu sifilis și o serie de contacți care trebuie să își facă analizele”, a declarat luni, medicul Claudia Pasăre. Minora de 12 ani, face parte dintr-o familie dezorganizată și practică prostituția de mai bine de trei ani. Fata pleca frecvent de acasă, din cauza bătăilor pe care le primea de la părinți și întreținea raporturi sexuale cu bărbații din sat, pentru mâncare, băutură și țigări. Deși conducerea unității școlare a făsut trei sesizări la poliție încă din anului 2006, nimeni nu a luat măsuri. Primarul comunei Zorleni, Petruț Crețu, susține că nu avea cum să intervină atâta timp cât fata are părinți, care sunt răspunzători de educația ei.