Farmacist amendat penal pentru trafic de droguri

Stelian Nurciu, un farmacist din Constanța, s-a ales cu amendă penală în valoare de 300 de lei, după ce a fost cercetat de procurorii DIICOT Constanța pentru trafic de droguri, pentru că a vândut Regenon fără rețetă. În favoarea acestui verdict au cântărit comportamentul și atitudinea tânărului în fața anchetatorilor, precum și circumstanțele personale ale acestuia. Ne referim la faptul că Nurciu a cooperat cu anchetatorii, a avut o atitudine sinceră, a recunoscut și a regretat fapta comisă și că este la primul conflict cu legea penală. De asemenea, el este student la Facultatea de Farmacie și, se pare, nu a fost conștient de gravitatea faptei sale. Dosarul ce-l privea nu va ajunge astfel la instanța de judecată. Totul a pornit de la un avocat din București care a vrut să demonstreze procurorilor nevinovăția unui client de-al său, sportiv de performanță, apărătorul reușind să cumpere, „la liber”, astfel de medicamente interzise de lege, de la două farmacii din Constanța. Dar cum a demarat totul. Mihai Cătălin Moroianu, de 21 de ani, din București, recidivist (are în „palmares” mai multe infracțiuni comise în perioada minoratului și o condamnare de trei ani de închisoare cu suspendare dată de Tribunalul București, după ce a împlinit 18 ani, pentru trafic de droguri), sportiv de performanță, practicând lupte greco-romane la Clubul „Steaua”, a fost prins, la data de 19 iulie 2008, la „Liberty Parade” (un eveniment dance care are loc în fiecare an, pe litoral, pe traseul dintre stațiunile Venus și Saturn), având asupra sa o cutie cu „Regenon”, un medicament care conține substanța activă amfepramonă, care este înscrisă în tabelul anexă 3 din Legea 143/2000, deci este pe lista substanțelor catalogate drept droguri. Avocatul lui Moroianu, Mircea Vlă-doiu, de la Baroul București, s-a prezentat la Parchet, la data de 8 iulie, cu o cutie de „Regenon”, pe care ar fi cumpărat-o, potrivit spuselor sale, de la o farmacie din Constanța, de pe strada Dezrobirii, fără a avea vreo rețetă prin care să demonstreze că un medic i-a prescris un astfel de medicament. El a arătat astfel anchetatorilor cât de ușor este în ziua de azi să cumperi medicamente care sunt catalogate drept droguri și care, în combinație cu alcool sau alte băuturi, dau reacții adverse. Pentru că nu a fost inspirat să ceară și un bon de casă, procurorii nu l-au crezut pe cuvânt. Avocatul nu s-a lăsat cu una - cu două, așa că s-a prezentat la o altă farmacie, aparținând SC „Farmacon” SRL, de pe strada Mihai Viteazu, de unde, cu ușurință, a reușit să convingă farmacistul că are nevoie de acel medicament. De această dată, el le-a adus procurorilor și un bon de casă. Procurorii DIICOT s-au autosesizat și au demarat ancheta, astfel că dosarul lui Moroianu s-a „ramificat”, iar Stelian Nurciu a ajuns să fie anchetat pentru trafic de droguri. Alături de el a fost cercetat și un alt farmacist, o pensionară de 70 de ani, care s-a ales cu aceeași amendă penală.