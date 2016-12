Fără petarde de Revelion. Poliţia le confiscă!

5

alooo,ecarisajul,alo primaria ,cand aveti de gand sa luati cainii ,mai ales cei agresivi?

e pe strada CARAIMAN, in curtea goala si parasita a fostului abator o haita de 7-8 caini maidanezi EXTREM DE AGRESIVI si unii chiar mari ca lupii , nu pricep de ce nu au fost eutanasiati sau macar castrati pana acum? TREBUIE LUATI DE ACOLO,INDIFERENT CA II EUTANASIATI SAU CASTRAIT, DAR TREBUIE LUATI deoarece sunt exterm de agresivi si ataca in haita(noroc ca era cineva pe strada mai incolo si aveam un batz in mana ca altfel ataca ,mai ales oamenii singuri javrele astea maidaneze) ..aloo,,voi asteptati doa r sa se faca sesizari si reclamatii ,nu vedeit ca orasul e plin de haite de caini? De la gar cfr pana dupa orice bloc d e pe strada FEDINAND , si de la haitele din tomsi nord pana la haitele de la sudul orasului! Dv asteptati sa mai fie muscati sau mutilati oameni?....luati cainii aia , va rugam, ne dispera pe toti care trecem pe CARAIMAN inspre AUREL VLAICU sau inspre zoan abator..si mai ies de acolo si vin in parcul de langa blocuri uneori ,sperie copiii ,batranii,oamenii bolnavi de inima!...aloo,se aude ecarisajul? pe strada CARAIMAN, in curtea goala si parasita a fostului abator o haita de 7-8 caini EXTREM DE AGRESIVI .Stiu ca primaurl MAZARE doreste rezolvarea problemei maidanezilor si il susitn dar faceti-va si voi ecarisajul datoria,luati cainii maidanezi de pe strazi,de pe langa blocuri, curti parasite, hardughii si in general de pe spatiul public.Este incredibil la ce s-a ajuns!Colcaie orasul de caini!se aude ecarisajul? pe strada CARAIMAN, in curtea goala si parasita a fostului abator o haita de 7-8 caini EXTREM DE AGRESIVI .