Fapte pentru care nu ştiai că poţi ajunge după gratii

Fapte pentru care nu știai că poți ajunge după gratii

Legislația penală pedepsește o serie întreagă de fapte, însă unele dintre ele nu sunt prea cunoscute printre cetățeni. Astfel, sunt considerate infracțiuni, potrivit Codului penal, faptele precum hărțuirea telefonică, păstrarea lucrurilor pierdute de alte persoane, violarea corespondenței sau chiar cursele ilegale pe drumurile publice.Potrivit avocatnet.ro, dacă provoci sau ușurezi o tentativă de sinucidere poți ajunge după gratii. Determinarea sau înlesnirea unei tentative de sinucidere este pedepsită cu închisoare între 1,5 și 3,5 ani. Dacă este vorba de tentativa de suicid a unui minor care are între 13 și 18 ani sau a unei persoane cu discernământ redus, pedeapsa este cuprinsă între 2,5 și cinci ani de închisoare.Ignorarea unei persoane aflată în dificultate poate fi considerată o infracțiune, precum și omisiunea de a anunța îndată autoritățile la găsirea unei persoane a cărei viață, integritate corporală sau sănătate este în pericol și care nu se poate salva singură. Fapta poate însemna, conform Codului penal, închisoare de la trei luni la un an sau amendă.O altă faptă pedepsită este hărțuirea telefonică. În principiu, dacă îi cauzează frică unei persoane, în baza frecvenței sau a conținutului, apelurile telefonice sau comunicările prin mijloace de transmitere la distanță pot fi pedepsite cu închisoare de la o lună la trei luni sau cu amendă. Pentru a se ajunge la pedeapsă, este nevoie de o plângere prealabilă a persoanei vătămate, informează avocatnet.ro. Nu în ultimul rând șoferii care fac curse pe drumurile publice riscă să fie pedepsiți cu închisoare de la trei luni la un an sau cu amendă.