Familie de suedezi, trasă în piept cu o vilă de 85.000 de euro

O familie de români, stabilită în Suedia, se luptă de peste șase ani pentru a recupera casa pe care a ridicat-o în comuna constănțeană 23 August și pe care niște așa-ziși prieteni le-ar fi furat-o. Prieteni în care, spun cei doi soți, au avut deplină încredere. Acum, instanța de judecată trebuie să stabilească de partea cui este dreptatea. Doru și Cornelia Gruia sunt originari din Caraș Severin, dar în 1985 au plecat în Suedia. Au renunțat la cetățenia română și și-au făcut o viață peste hotare. Nu au uitat, însă, de țara natală și după Revoluție s-au întors în fiecare an, în concediu. Și, de fiecare dată, se opreau și la familia Adrian și Marcela Clipici, din comuna 23 August. „Pe Adrian Clipici, l-am cunoscut în 1980, când am efectuat stagiul militar la ecluza din Agigea, unde era șofer. După 1990, când veneam în vizită, ne opream și la ei. Apoi, din 1997, stăteam și câte două săptămâni la ei. Prin 1999, am început să discutăm despre achiziționarea unui teren în țară, pentru ridicarea unei case de vacanță. Ei ne-au propus să ne facem casa pe litoral și am fost de acord”, își amintește Doru Gruia. Așa că a fost achiziționat un teren de 800 de metri și a început construcția unei case cu 19 camere. Dar Adrian Clipici l-a înștiințat că legislația nu permitea, la vremea aceea, unui cetățean străin să achiziționeze teren în România și a propus ca totul să fie trecut pe numele lui, susține Doru Gruia. Pentru familia stabilită în Suedia nu a fost motiv de îngrijorare. „Aveam deplină încre-dere în ei, ne lega o prietenie de ani de zile”, s-a justificat bărbatul. Imobil cu 19 camere, de 85.000 de euro Așa că, până în 2006, au investit aproximativ 85.000 de euro în ridicarea unei case semețe. „Am făcut două împrumuturi în bancă, de câte 11.000 de euro, am venit în țară primăvara și vara, am supravegheat ridicarea imobilului, am cumpărat tot ce trebuia, ba chiar am și adus instalațiile sanitare din bucătărie și baie din Suedia”, a continuat Doru Gruia. Când a fost gata casa, a venit și surpriza: familia Clipici s-a mutat în imobil, informându-i pe prietenii din Suedia că nu au niciun drept. „Ei stăteau în casa ridicată de noi, scoteau bani pentru că o închiriau la turiști, iar noi lucram în Suedia și plăteam și împrumuturile”, a afirmat Cornelia Gruia. Din 2006, cei doi soți își caută dreptatea în instanța constănțeană. Inițial, au depus la Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia o plân-gere în care au acuzat familia Clipici de înșelăciune. „S-a dispus neînceperea urmăririi penale, pentru că nu am avut o convenție scrisă pe care să le-o prezentăm”, a arătat Doru Gruia. Ulterior, în 2010, au depus un dosar în atenția ma-gistraților Judecătoriei Mangalia, secția civil, prin care au solicitat să le fie recunoscut dreptul de proprietate. La acea vreme, a depus măr-turie și fosta proprietară a terenului, Elena Crivăț, care a arătat că avea cunoștință de faptul că pământul urma să ajungă la familia Gruia, chiar dacă în acte scria altceva. „Ne-au oferit doar un ajutor bănesc!“ Pe de altă parte, familia Clipici a susținut că a fost sprijinită financiar de prietenii din Suedia, dar a returnat banii și casa le aparține. Facem precizarea că am contactat-o pe avocata familiei Clipici, care nu a dorit să comenteze cazul; în schimb, în ciuda insistențelor noastre, membrii familiei nu au putut fi contactați. Redăm, însă, o parte din cele sus-ținute de aceștia în fața Judecătoriei Mangalia, așa cum reiese din hotărârea dispusă în dosarul 4125/254/2010: „Pârâții au contestat susținerile reclamanților, arătând că inițiativa achiziționării terenului le-a aparținut și că, într-adevăr, au beneficiat de sprijinul financiar al reclamanților, atât în ceea ce privește achizițio-narea terenului în litigiu, cât și în ce privește edificarea construcției, însă sumele astfel avansate - care au totalizat suma de 30.000 de lei - au fost restituite integral în anul imediat următor acordării împrumutului, cu precizarea că această sumă nu reprezintă nici măcar 10% din valoarea reală a materialelor și manoperei înglobate în lucrările de construire. Pârâții au apreciat că intervențiile reclamanților în negocierile care s-au purtat în legătură cu achiziționarea terenului nu au reprezentat altceva decât o disimulare a realității, în scopul de a-și asigura posibilitatea ca, ulterior, să emită pretenții asupra bunului litigios și că întreaga construcție edificată pe acest terena fost realizată exclusiv prin efortul financiar și prin munca proprie a pârâților și a copiilor lor. Sumele de bani remise de reclamanți nu au reprezentat altceva decât împru-muturi ocazionale, restituite ulterior, iar implicarea lor în edificarea construcției a reprezentat ajutorul acor-dat în considerarea faptului că pârâ-ții îi găzduiau în timpul concediului”. Ce au dispus judecătorii din Mangalia La final, judecătorii mangalioți nu au fost convinși de argumentele familiei Clipici. „Martorii implicați în edificarea construcției au susținut că l-au perceput pe reclamantul Gruia Doru ca fiind adevăratul proprietar al imobilului în discuție. În ce privește poziția procesuală a pârâților Clipici, instanța a constatat contradicțiile vădite dintre susținerile din cuprinsul întâm-pinării și răspunsurile acestora la interogatoriu. În general, răspunsurile pârâților au fost apreciate ca fiind contradictorii și nesincere”, se arată în actele emise de Judecătorie. În consecință, magistrații din Mangalia au recunoscut dreptul de proprietari ai românilor stabiliți în Suedia, atât pe teren, cât și pe casă. Disputa nu s-a încheiat aici, însă; familia din 23 August a atacat decizia instanței, iar dosarul este în prezent în analiză la Tribunalul Constanța. „Este greu, pentru că am investit enorm de mult în această casă, atât financiar, cât și emoțional. Am gândit și ne-am imaginat fiecare colțișor și să pățești așa ceva…”, a încheiat Doru Gruia. Avocatul celor doi, Cristian Ion, a declarat: „Clienții mei plătesc tribut pentru faptul că au avut încredere în niște persoane fără frică de lege și de Dumnezeu”.