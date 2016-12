„Fabrici“ de credite bancare, la Constanţa

1

ATENTIE SI LA ESCROCUL CARAZA DAN CONSTANTIN DIN BACAU CARE PREIA FIRME CU DATORII SUB "OBLADUIREA "UNOR MANIPULATORI

Caraza dan constantin din bacau (danutz_dtz19) 22 de ani si lehadus gheorghita ZIS GEO tot din bacau 38 de ani sunt priceputi in toate ,sub umbrela sc carazaconstruct din galati si sc mega bloc medgidia se s-au pus pe capatuiala, din munca altora. ajutati de complici ,acestia pun la cale fraude de mii de euro. atentie la firmele escrocilor sc carazaconstruct din galati si sc mega bloc din medgidia SC AUTOTRANS SERVICE MIRCEA VODA SC GELAR SRL BACAU ,SC COS AND CONSTRUCT SRL MIRCEA VODA , acompaniaza cincu daniel ,BOHAN IULIAN ,DIACONESCU MARINEL SI DIACONESCU NICOLAE DIN MIRCEA VODA , LEHADUS GHEORGHITA din bacau str infratirii 58 este atat de marsav incat si-a escrocat pana si prietenii apropiati cu sume importante de bani . CARAZA DAN CONSTANTIN 22 ANI ,este indeaproape sustinut de tatal sau CARAZA TEOFIL din bacau str marasesti 159/a/37 ,cel care ar fi trebuit sa fie primul in a lua atitudine impotriva acestor comportamente infractionale ,rusine caraza teofil !!!,aleasa educatie. MADAM LEHADUS ,PENTRU CA ESTI PLATITA DIN BANI PUBLICI ,AS VREA SA TE HOTARASTI ,DORESTI SA RAMAI INVATATOARE LA SCOALA ION CREANGA DIN BACAU ,ASTA PRESUPUNE SA TE DELIMITEZI CATEGORIC DE COMPORTAMENTUL INFRACTIONAL AL SOTULUI TAU ESCROCUL LEHADUS GHEORGHITA ,SAU DEMISIONEZI SI TE INROLEZI IN ECHIPA DE IMPOSTORI DIN CARE FACE PARTE SINISTRUL LEHADUS GHEORGHITA ! DIN POSTURA DE CONTRIBUABIL ,ITI CER SA ALEGI ! NU DORESC SA PLATESC SALARIUL CELEI CARE PROTEJAZA O HAITA DE IMPOSTORI !