Explozie de infracţiuni la punctele vamale din Constanţa

Explozie de infracțiuni la punctele vamale din Constanța

Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au depistat, în 2012, 4.198 de fapte ilegale, din care 1.394 de infracțiuni și 2.804 de contravenții, înregistrându-se o creștere a numărului de infracțiuni cu 26%, comparativ cu anul 2011.Au fost indisponibilizate bunuri în vederea confiscării (bunuri accizabile, autoturisme, arme, muniții, materiale pirotehnice, bunuri fără acte de proveniență sau contrafăcute, pește, unelte de pescuit, nave de pescuit etc.) în valoare totală de 55.868.000 de lei.Astfel, oamenii legii s-au confruntat cu o creștere majoră în ceea ce privește numărul de fapte de contrabandă, fraude vamale sau evaziune fiscală. În plus, anul 2012 a fost o premieră, în care polițiștii de frontieră au depistat două încercări de ieșire sau intrare în țară cu droguri. De asemenea, oamenii legii au dublat în 2012 numărul amenzilor date la regimul circulației.Pe de altă parte, polițiștii din cadrul Gărzii de Coastă au redus semnificativ numărul de tentative de intrare sau ieșire din țară cu arme sau muniție, fiind înregistrate șase acțiuni în 2012, comparativ cu 22 în 2011. În plus, numărul mașinilor depistate ca furate a scăzut, de asemenea, semnificativ, fiind înregistrate 38 în anul 2012, comparativ cu 68 în 2011.