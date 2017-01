Expertiza din dosarul Flota, încheiată săptămâna trecută, a fost trimisă procurorilor

Ştire online publicată Marţi, 25 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Direcția Națională Anticorupție (DNA) a anunțat, ieri, că expertiza din dosarul Flota a fost finalizată, iar procurorii urmează să o analizeze, ulterior, în conformitate cu prevederile Codului Penal și ale Codului de procedură penală, să decidă dacă o iau sau nu în considerare în cadrul anchetei. Potrivit DNA, expertiza a fost finalizată încă din data de 20 septembrie și are două componente: una financiară și alta tehnico-maritimă. DNA a anunțat în data de 31 august că a fost de acord cu stabilirea unui nou termen pentru finalizarea expertizei financiar contabile în dosarul Flota, termen ce a fost fixat pe 24 septembrie, după ce raportul ar fi trebuit prezentat anchetatorilor până la sfârșitul lunii august. Potrivit purtătorului de cuvânt al DNA, Livia Săplăcan, procurorii au luat această decizie după ce experții le-au comunicat că sunt aproape de încheierea documentației, dar mai au de îndeplinit anumite activități și ca urmare nu au putut prezenta raportul, la termenul stabilit inițial, și anume sfârșitul lui august. Anchetatorii au fost de acord ca următorul termen pentru predarea expertizei să fie data de 24 septembrie. Reamintim că procurorii Parchetului Național Anticorupție au anunțat, pe 10 august 2004, finalizarea urmăririi penale și trimiterea în judecată a 80 de inculpați, acuzați de prejudicierea statului român cu peste 11.000 de miliarde lei, ca urmare a înstrăinării unui număr de 16 nave aparținând flotei maritime românești. Dosarul a avut ca obiect stabilirea modului în care flota românească a pierdut o serie de nave maritime - mineralier de mare capacitate, ca rezultat al infracțiunilor săvârșite de cei care au inițiat și derulat în mod fraudulos asocierea CNM Petromin SA Constanța cu grupul de firme private Torvald Klaveness Oslo din Norvegia, în perioada aprilie 1991 - august 2000. Urmărirea penală în dosarul cauzei s-a efectuat de o echipă complexă alcătuită din procurori, ofițeri de poliție judiciară și specialiști și a vizat 136 de inculpați, învinuiți și făptuitori, identificați până în prezent. Din probele administrate a rezultat că cei 80 de inculpați au fost trimiși în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu în formă calificată, fals intelectual, uz de fals, bancrută frauduloasă, spălare de bani, diminuarea nejustificată a valorii de vânzare a unor active din capitalul de stat (fapte prevăzute expres in Legea 78/2000), înșelăciune, și delapidare.