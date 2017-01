Cele rele să se spele…

Exorcism în inima Lisabonei

Ştire online publicată Luni, 26 Noiembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

În plin centrul Lisabonei, doi preoți portughezi practică exorcismul. Vin oameni din toate părțile Portugaliei, dar și de prin multe părți ale Europei. Printre ei, uneori, și români… În sânul Bisericii Catolice, părerile cu privire la practica exorcismului au fost, întotdeauna, împărțite. În Biblie există referiri la „posedați” și la eliberarea acestora de sub puterea demonilor, dar Vaticanul a păstrat o oarecare distanță față de aceste practici, apelând la psihiatri și la medici în încercarea de a face lumină asupra acestui fenomen. Ca urmare, Biserica Catolică a așternut un val de tăcere asupra practicii exorcismului, cu toate că, în 1982, Papa Ioan Paul al II-lea a exorcizat o tânără femeie. Oficial, Vaticanul a recunoscut această practică, admițând că preotul Gabrielle Amorth a realizat deja peste 50 de mii de exorcizări... În Biserica Maicii Domnului a Lacrimilor (Santuario da Nossa Senhora das Lagrimas e Aparecida), în inima Lisabonei, se practică exorcismul. În plină metropolă și în plin secol XXI, sute de persoane din Portugalia, dar și din întreaga Europă, solicită ajutorul episcopului D. Armando Monteiro, în încercarea de a-și purifica sufletul, de a înlătura demonii sau de a pune capăt deochiului. Biserica, a cărei practică e ortodoxă și e independentă față de Vatican, afirmă, prin glasul unuia dintre cei doi preoți, că la Roma se utilizează, de asemenea, exorcismul „cum s-a făcut întotdeauna, de-a lungul istoriei Bisericii Creștine.” „Persoanele care au auzit vorbindu-se despre exorcism fac asocieri cu ceremoniile extreme, cum au văzut în filmele de groază sau cum le-au spus niște preoți care nu au nimic de a face cu asta. Există mulți escroci și multă lume se lasă înșelată. Nimic din ce se întâmplă, cu adevărat, aici.” -spune părintele Humberto. Majoritatea ședințelor din sanctuar constau într-un ritual simplu, alcătuit din rugăciuni fierbinți, iar instrumentele folosite sunt Cartea Sfântă, uleiurile sfinte, sarea exorcizantă și apa sfințită. Ceremonia, în ansamblul ei, nu e complicată, mai mult de 95% din cazuri nefiind de „posedare demoniacă”. „Sunt cazuri de deochi, de vrăjitorie sau de energii negative. Am avut un singur caz, un tânăr care era posedat de un spirit malefic. Mulți dintre cei care ajung la Biserică prezintă tulburări cauzate de medicamentație, de droguri sau din cauze parapsihologice. Sufletul e un corp energetic cere poate fi afectat de făcături, de practicile vrăjitorești sau de energiile negative. Din acest punct de vedere, exorcismul nu e un act izolat, e începutul unui tratament pentru dezechilibrele sufletești.”- încheie preotul. Chiar în ușa bisericii, o tânără româncă, Aneta Mănușanu (23 de ani, din județul Constanta) își strânge, cu disperare, la piept, fetița de numai nouă luni: „Nu știu ce să mă fac… Am fost la toți doctorii, dar mi-au spus că fetița nu are nimic. I-am dat și calmante, dar degeaba. Nu doarme toată noaptea și nu mă lasă nici pe mine, nici pe soțul meu, să dormim. El, săracul, muncește greu în obră și e frânt… Din cauză că plânge și se agită tot timpul n-au primit-o nici la leagănul pentru copii, iar eu a trebuit să mă las de serviciu. Am venit aici, la părintele Humberto, să ne ajute. Au mai fost și alți români și acum le e bine…” (Va urma) Constantin Florescu