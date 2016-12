Exerciţii tactice ale Rechinilor Albi, aflaţi la datorie, în Irak

Exerciții tactice ale Rechinilor Albi, aflați la datorie, în Irak

Ştire online publicată Sâmbătă, 20 Decembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Menținerea nivelului de pregătire obținut în țară pe timpul instruirii în vederea participării la Operațiunea „Iraqi Freedom” se află permanent în atenția statului major al Batalionului 341 Infanterie. Periodic, sunt executate ședințe de tragere și exerciții tactice cu trageri de luptă, care au ca scop verificarea deprinderilor de trăgători, starea de operativitate a armamentului din dotare, cât și modul de acționare în câmpul tactic al subunităților de infanterie. Toate aceste activități se desfășoară într-un poligon aflat la o mare distanță de locul de dislocare a militarilor români, iar deplasarea până la locul de desfășurare se execută în condițiile deja obișnuite acum pentru „Rechinii Albi” și anume, cu vestă antiglonț, cască, arma pregătită pentru acțiune și cu ochii în patru, gata pentru a răspunde oricărei situații ivite, chiar dacă se merge la o ședință de tragere. Poligonul, daca așa s-ar putea să i se spună locului unde se desfășoară ședințele de tragere, reprezintă o zonă aridă dispusă pe sute de hectare, iar solul are culoarea unui roșu ars de soare, întinderea lui pierzându-se dincolo de linia orizontului, unde aerul cald te face să ai halucinații. Totul este completat de vântul care bate cu furie aducând cu el praful care se așează pe echipament și armament, însă cel mai greu de suportat este lumina soarelui, care are o putere foarte mare și dacă nu ai ochelarii de protecție la tine ești nevoit să mergi ulterior la oftal-molog. Alături de militarii români, în poligon sunt prezenți și militari din compunerea Brigăzii 4 Cavalerie - SUA. Împreună, românii și americanii pregătesc poligonul pentru tragere, sunt instalate țintele și se pregătește armamentul individual și cel de pe tehnică pentru tragere. Vor fi executate ședințe de tragere cu armamentul de pe transportoarele blindate și cu armamentul antitanc din dotare. Românii vor mai executa în plus și exerciții tactice cu trageri de luptă la nivel de pluton. Liniștea poligonului este spartă de zgomotul mitralierelor de 14,5 mm de pe transportoarele românești, alături de ele intră în rol și mitralierele de pe vehiculele blindate americane. La distanța regulamentară, asistența formată din români și americani privește cu interes în poligon la ceea ce colegii lor aflați în turele desăvârșesc. Vine momentul executării ședințelor de tragere cu armamentul antitanc din dotare, caporalul Daniel Iorga ia poziția pentru luptă în genunchi, așează aruncătorul pe umărul drept, privește către ținta din poligon, care este formată dintr-o epavă de camion prin înălțătorul optic. Caporalul Ionel Apopei introduce lovitura pe țeava aruncătorului. Odată fixată aceasta, se îndreaptă către locul unde sunt lăzile cu muniție pentru a pregăti următoarea lovitură. Iorga ochește cu atenție, apasă pe trăgaci dând drumul loviturii care pleacă direct la țintă. În locul unde se află epava se produce o explozie puternică. Ținta a fost nimicită. Impresionați de puterea de foc a armamentului antitanc, câțiva dintre militarii americani solicită românilor să tragă și ei cu acesta. Fruntașii Christopher Bray și Steven Grimes au șansa să tragă. Pe rând, cei doi militari primesc instrucțiuni asupra modului cum trebuie să execute tragerea. Rezultatul instructajului dă roade imediat, ambii trăgători lovesc din prima țintele din poligon. Ultimele activități care se desfășoară în poligon sunt exercițiile tactice cu trageri de luptă. Sub comanda locotenenților Eugen Ilie și Ștefan Fețeanu, militarii debar-că din Humwv-uri și intră în dispozitiv de luptă. Sprijiniți de focul armamentului de pe vehiculele de luptă combinat cu cel individual, infanteriștii constănțeni reușesc să doboare țintele pe care le au în fața lor. Activitatea din poligon ia sfârșit, se pornește la drum către bază, străbătând aceleași întinderi aride, unde vântul, praful și soarele arzător fac legea în aceste ținuturi de mii de ani. (Material trimis redacției de maiorul George Pătrașcu, ofițerul de relații publice al Batalionului 341 Infanterie „Rechinii Albi”)