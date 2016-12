EXCLUSIVITATE / „Curtea POLIŢIEI EFORIE transformată în parc auto?”/ VIDEO

EXCLUSIVITATE / „Curtea POLIȚIEI EFORIE transformată în parc auto?”/ VIDEO

Acuzații la Poliția Eforie. Un videoclip postat, în cursul zilei de ieri, 19 martie, pe Internet, și intitulat sugestiv "Gabriel Coteanu - Poliția Eforie face afaceri cu mașini în parcarea instituției" aduce acuzații șefului postului de poliție respectiv. "Curtea Poliției Eforie s-a transformat în parc auto. Poți găsi mașini la vânzare cu prețurile și dotările afișate pentru toate gusturile.Deși la intrarea în curtea Poliției este afișat un indicator rutier pe care scrie clar că este interzisă pătrunderea în parcare a altor autoturisme decât cele de MAI, chiar sub acesta se află parcat un Mercedes Bej, full options cu numărul de înmatriculare și telefon de contact…", este mesajul transmis de autorul filmulețului.L-am contactat pe comisarul șef, care a subliniat: "Poliția Eforie nu are curte! Noi parcăm mașinile pe un teren din spatele instituției, care are un alt proprietar și ne permite să-l folosim. Indicatorul respectiv l-am montat noi, pentru a nu parca alte persoane și a ne îngrădi accesul cu mașinile de poliție. Cât privește mașina respectivă, nu-mi aparține".