Exclusiv Auto lansează la Constanţa noul Volvo XC90

Exclusiv Auto lansează la Constanța noul Volvo XC90

Mâine, 27 mai, de la ora 19, fanii brand-ului suedez sunt invitați la lansarea noului model Volvo XC 90 la Constanța. Exclusiv Auto, dealer autorizat Volvo în Constanța, este pregătit pentru a întâmpina vizitatorii la showroom-ul din strada Mircea cel Bătrân, numărul 118.Noul model de SUV premium are o capacitate de șapte locuri, iar dotările și sistemele de siguranță îl aliniază la linia de start în competiția globală din segmentul său.„La evenimentul de lansare sunt așteptați clienți ai mărcii, autorități locale, importanți oameni de afaceri, parteneri și colaboratori ai Exclusiv Auto, iar invitat special va fi Ilinca Vandici”, transmit organizatorii.Dacă vă surâde ideea unui test drive, începând cu 28 mai toți cei interesați de noul model sunt așteptați la showroom.Volvo XC90 - detalii tehniceElementele de design subliniază puterea ascunsă sub capotă atât prin liniile fluide cât și prin încorporarea subtilă a farurilor în formă de „T”. Din lateral, jantele de 22 îți sugerează cam la ce să te aștepți când urci la volanul acestui vehicul. Luxos la interior cu o consolă centrală elegant încorporată în habitaclu, noul XC90 combină cu succes materialele și finisajele.La capitolul performanță, XC90 Twin Engine este motorizarea vârfului de gamă, care combină un motor supercharged și turbocharged cu un motor electric. Efectul: 400 de cai putere și emisii de CO2 de numai 59g/km. Accelerația de la 0 la 100 de km/h se realizează în 6 secunde. În ceea ce privește gama de motorizări XC90 este disponibil în varianta D5 twin turbo diesel cu 225 de cai putere și un consum de 6 litri la suta de kilometri parcurși sau în varianta D4 turbo diesel cu 190 cp și un consum de 5l/100km. Există și două motorizări pe benzină disponibile. Prima, un motor T6 cu supercharger și turbină, are 320 de cai putere iar cel de-al doilea motor, un T5, are 254 de cai putere. Transmisia automată intră în dotarea standard pentru toate versiunile de motorizare, au transmis organizatorii evenimentului.