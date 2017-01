Ex-directorul adjunct Alexandru Creţu de la Drumuri Naţionale Constanţa a fost repus în funcţie

Decizie irevocabilă a magistraților

Ex-directorul adjunct Alexandru Crețu de la Drumuri Naționale Constanța a fost repus în funcție

Curtea de Apel Constanța a respins recursul declarat de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România (CNADNR) împotriva deciziei tribunalului prin care fostul director adjunct al DRPD Constanța, Alexandru Crețu, a fost repus în funcție. În aceste condiții, hotărârea instanței de judecată este irevocabilă. Pe 2 august 2007, Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România SA (CNADNR) a luat decizia numărul 452 prin care era prevăzută revocarea din funcție a lui Alexandru Crețu. Decizia era însoțită de actul adițional nr. 1170, prin care i se oferea lui Crețu funcția de subinginer la Secția Drumuri Naționale Constanța (SDN). Ulterior, actele i-au fost aduse la cunoștință lui Crețu, iar acesta a refuzat semnarea actului adițional. „Nu accept modificările clauzelor din contractul individual de muncă întrucât postul oferit este inferior celui ocupat prin concurs înainte de a fi numit director adjunct al DRDP Constanța. Ca urmare, raporturile de muncă încetează și solicit lichidarea” preciza Crețu. Patru zile mai târziu, Crețu își prezintă și demisia, pe care CNADNR și DRDP a aprobat-o prin decizia nr. 227/13.08.2007. Pe 3 septembrie 2007, Alexandru Crețu înaintează Tribunalului Constanța o cerere de anulare a deciziei prin care a fost concediat, prin care solicita, de asemenea, reintegrarea în funcția deținută sau reintegrarea ca șef al Secției Drumuri Naționale. În același timp, Crețu cerea despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate și reactualizate și cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat de la momentul luării deciziei și până la reintegrare, precum și obligarea CNADNR la plata cheltuielilor de judecată. În motivarea acțiunii sale, Crețu a arătat că a fost angajat al Companiei încă din 1989, iar în aprilie 1991 a ocupat prin concurs postul de șef al SDN Constanța, funcție pe care a deținut-o până pe 07.02.2007, când a fost promovat director tehnic adjunct al DRDP. „Pe 3 august am primit decizia prin care am fost revocat din funcție și mi s-a oferit un post de subinginer debutant SDN Constanța. Am refuzat, fiind un post inferior celui deținut din 1991 și care nu reflectă experiența de 34 de ani“, precizează Crețu în întâmpinare. După administrarea tuturor probelor, magistrații au dispus reintegrarea acestuia în funcția de director tehnic și au anulat decizia de revocare. În același timp, instanța a obligat CNADNR la plata despăgubirilor solicitate de Crețu, precum și la plata cheltuielilor de judecată, în valoare de 2.000 de lei.