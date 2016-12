EVAZIUNE FISCALĂ / Vicleşuguri pentru a păcăli păgubiţii RCA

EVAZIUNE FISCALĂ / Vicleșuguri pentru a păcăli păgubiții RCA

Asociația Societăților de Service Auto Independente (ASSAI) a transmis, ieri, o sesizare către autorități, atrăgând atenția asupra fenomenului de evaziune fiscală aflat în creștere în domeniul reparațiilor auto. „Acest fenomen al evaziunii fiscale este generat de anumite societăți de asigurări care sub-evaluează despăgubirea RCA, prin așa numitul sistem «regie proprie». Peste 88.000 de păgubiți RCA au fost despăgubiți în acest fel în ultimul an în România, aceștia reparând autovehiculele avariate în unități reparatoare clandestine. În timp ce statul român a pierdut taxe și impozite în valoare de peste 57 de milioane de euro în ultimul an, prin acest mod de acordare a despăgubirii, care nu se întoarce în economia reală, societățile de asigurări care practică acest sistem au înregistrat «salvări de la plata daunei» în valoare de peste 68,7 milioane de euro/an”, a subliniat Cristian Muntean, președintele Asociației Societăților de Service Auto.Acesta a continuat: „Mai multe societăți de asigurări cu o cotă de piață importantă pe segmentul RCA au decis să achite doar aproximativ 35% din valoarea reală a costurilor de reparație sub denumirea de «regie proprie». În realitate, este sistemul care presupune plata subevaluată a daunelor, achitată direct către păgubitul RCA.În acest fel, jucătorii importanți din segmentul RCA își optimizează costurile de despăgubire, subevaluând suma de despăgubire și rezerva de daună. Cu o sumă de bani derizorie, acordată sub titlul de despăgubire, păgubiții RCA ajung să își efectueze reparațiile auto în service-uri auto clandestine și neautorizate RAR și cu piese foarte ieftine din dezmembrări sau neomologate. În această situație, păgubiții RCA nu beneficiază de documente fiscale, de garanția pieselor și a manoperei. Mult mai grav, prin modul neconform în care au fost reparate, acele autovehicule devin un adevărat pericol pe drumurile publice”.Această sesizare a fost transmisă către primul ministru al României, Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții din cadrul Camerei Deputaților din Parlamentul României, Ministerul Finanțelor Publice, Direcția Generală Antifraudă Fiscală, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Autoritatea de Supraveghere Financiară.