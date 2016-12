Evadare la Penitenciarul Poarta Albă

Polițiștii, jandarmii și personalul Penitenciarului Poarta Albă s-au mobilizat, ieri după-amiază, după ce un individ de 28 de ani, condamnat la închisoare pentru furt, a părăsit punctul de lucru unde era repartizat.Potrivit reprezentanților peniten-ciarului, Alexandru Puenaru făcea parte dintr-un grup de 20 de deținuți, care executau muncă necalificată la o clădire în construcție de pe Șoseaua I. C. Brătianu. El a plecat de la locul de muncă, iar pentru prinderea lui au fost dispuse următoarele măsuri: blocarea căilor de acces - posibile direcții de deplasare, alarmarea personalului, trimiterea de urgență a mai multor echipe de căutare formate din personalul unității, precum și cooperarea cu Inspectoratul Județean de Poliție și Inspectoratul Județean de Jandarmi Constanța.Alexandru Puenaru este din Giurgiu, are 28 de ani și a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru furt. El execută pedeapsa în regim semideschis și urma să fie analizat în comisia de propuneri pentru liberare condiționată la începutul lunii august 2013.Bărbatul are constituție slabă, înălțimea de 175 cm, păr șaten închis și, la momentul părăsirii punctului de lucru, era îmbrăcat în pantaloni scurți, un tricou de culoare roșie inscripționat cu un desen cu flăcări, și pantofi tip sport. De ase-menea, conducerea penitenciarului a dispus demararea unei anchete administrative care să analizeze circumstanțele care au condus la producerea evenimentului.