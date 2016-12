EURACTIV: SUA MUTĂ ARMELE NUCLEARE DIN TURCIA SPRE ROMÂNIA. MAE neagă informațiile

Ştire online publicată Joi, 18 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

SUA au început transferul de arme nucleare staționate în Turcia spre România, pe fondul deteriorării relațiilor dintre Washington și Ankara, afirmă joi EurActiv.com, citând două surse independente, același portal precizând că MAE român neagă cu fermitate informația.SUA ar fi început deja transferul către România al armelor nucleare depozitate în Turcia la baza militară Incirlik."Nu e simplu să muți mai bine de 20 de arme nucleare", a spus o sursă militară pentru Euractiv.com.Bombele vor fi mutate la Deveselu, au mai spus sursele publicației.MAE român a negat totuși informația. Nu la fel de vehemenți au fost oficialii americani și cei ai NATO. Reprezentanții Departamentului de Stat al SUA au evitat să comenteze și au îndemnat jurnaliștii să se adreseze Departamentului Apărării.În acest timp, NATO a adoptat o poziție diplomatică, precizând că aliații trebuie să se asigure că armele nucleare americane din Europa sunt "în siguranță".Euractiv scrie că informațiile privind depozitarea armelor nucleare americane în Europa nu a fost niciodată confirmată în mod oficial.Este totuși cunoscut faptul că astfel de arme se află în prezent în Belgia, Olanda, Germania și Italia.Lovitura de stat și problemele de securitate din Turcia i-au făcut pe analiștii americani să se întrebe cât de sigure sunt armele nucleare depozitate de SUA la Incirlik.Chestiunea nu a fost niciodată discutată oficial, dar faptul este cunoscut. SUA depozitează la Incirlik câteva zeci de bombe nucleare B61. Armele nucleare sunt ținute în adăposturi subterane, în cadrul unui perimetru securizat, modernizat în ultimii ani.Jeffrey Lewis, expert în cadrul Middlebury Institute of International Studies, scria pentru revista Foreign Policy, în urmă cu câteva săptămâni, că situația din Turcia în general și de la baza Incirlik în special, arată însă că securitatea armelor poate fi pusă sub semnul întrebării."O bază aeriană nu este o fortăreață. Nu are rolul de a rezista unui asediu organizat de guvernul țării gazdă. Iar folosirea unor coduri de securitate pot împiedica pentru un timp activarea armei, dar nu la nesfârșit", observă Lewis.În vreme ce poziționarea armelor în Turcia ar putea să reprezinte o asigurare strategică a aliaților SUA din regiune în fața unui eventual pericol iranian, evenimentele din ultimele zile schimbă situația, crede expertul, care sugerează mutarea armelor undeva în Europa."Lăsarea armelor în acest loc după evenimentele de weekendul trecut (lovitura de stat) pare cu adevărat înfricoșătoare", scria Lewis în Foreign Policy.