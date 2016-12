Eugen Bola, noul prefect al judeţului Constanţa

1

metamorfoza

Si uite asa are loc metamorfoza politica.Un oarecare avocat,considerat unul dintre cei mai slabi din Constanta,ajunge omul de paie perfect care poate detine orice functie,pana la aceea de prefect perfect.De aici pana la functie de ministru nu mai e decat un pas.Avem deja destule exemple de nulitati oportuniste in actualul guvern.Este suficient sa-l amintim pe Hasotti.Credeam,unii,ca USL va fi capabil sa aduca un plus de calitate,de competenta fata de guvernarea PDL.Speranta inutila.Revenim la Bola.El,ca si altii din aceasta categorie,incapabil sa castige un proces privind furtul de gaini,sau sa cumpere sau sa cantareasca un kg.de fasole,devine,dupa ce i s-a dat functia,un emitator de idei,un organizator de viata,un intemeietor de legi.Bola nu s-a evidentiat cu nimic in calitate de consilier la primarie,fapt care l-a asezat in categoria celor capabili sa slujeasca cu credinta interesele sefilor de partid.Bola are totusi unele calitati:este incolor,inodor si insipid.