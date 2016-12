"Eu plătesc pentru greşeala făcută! Dar Poliţia cum plăteşte?"

Întâmplări din traficul constănțean

"Eu plătesc pentru greșeala făcută! Dar Poliția cum plătește?"

La Constanța, problemele din trafic sunt la ordinea zilei și nu de puține ori am întâlnit și polițiști care au încălcat regulile de circulație. Un conducător auto, cititor al ziarului „Cuget Liber“, ne-a semnalat o întâmplare din trafic, petrecută în cartierul Coiciu, care are în prim plan un reprezentant al Poliției Rutiere.„Vorbeam la telefon în timp ce conduceam, fără să folosesc dispozitivul mâini libere. Domnul agent constatator al IPJ Constanța Serviciul Rutier, Stana Nicolae, m-a oprit și m-a amendat. Am semnat procesul verbal și voi plăti amenda, pentru că am încălcat o regulă de circulație.După ce mi-a returnat actele și mi-a predat procesul verbal, i-am spus că eu îmi asum greșeala, dar el cum plătește pentru greșelile pe care le-a făcut în calitate de conducător auto și de polițist? S-a uitat uimit la mine și i-am explicat că în jurul autoturismului Poliției sunt 4 autoturisme parcate neregulamen-tar și vreau să știu ce măsuri a luat sau va lua. Nu a înțeles în calitate și de ce îl întreb, așa ca l-am lămurit: în calitate de participant la trafic și de cetățean care plătește taxele și impozitele din care el își primește salariul și i se cumpără dotările. Apoi, l-am rugat să îmi explice cum proce- dează în cazul conducătorului auto al autoturismului Poliției, care a parcat neregulamentar. (…) S-a suit la volan și a demarat în trombă, fără să semnalizeze, era chiar să lovească o mașină care circula regulamentar și căreia nu i-a acordat prioritate. Oare domnul polițist va plăti pentru greșelile făcute?”, a transmis R. B.Facem precizarea că evenimentul a avut loc la intersecția străzilor Portiței și Andrei Mureșanu, un loc „din scurt”, în care Poliția Rutieră face adeseori acțiuni pe care șoferii constănțeni le numesc „pânde”.Iată și punctul de vedere al repre-zentanților Poliției. „Contravenientul poate contesta măsura sancționării aplicată de polițist în termen de 15 zile la Judecătoria Constanța. De asemenea, dacă are nemulțumiri cu privire la comportamentul și conduita polițistului, se poate adresa Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța”, a declarat scms. Carmen Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al IPJ Constanța.