Declarația lui Mironescu, în fața judecătorilor:

„Eu cu Banias nici nu ne salutam!“

Fostul secretar general al MAI, Laurențiu Mironescu, a dat declarație, ieri, în fața Completului de cinci judecători de la instanța supremă, cu ocazia recursului împotriva arestării preventive formulat de cele 28 de persoane reținute din dosarul „Portul Constanța“. Laurențiu Mironescu a susținut că nu se înțelegea cu senatorul Mircea Banias, că nu a avut o ascensiune politică în perioada invocată de procurori și că nu reprezintă un pericol public. Cei mai mulți inculpați au arătat că nu doresc să dea declarații în fața instanței, menținându-le pe cele date la dezbaterile pe fond. Fostul secretar general al MAI și comandantul „Grupului de nave” Constanța din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, Adrian Pătrașcu, au optat să vorbească în fața celor cinci judecători. „Îmi pare extrem de rău că acest eveniment prin care trec aduce atingere Ministerului Administrației și Internelor și funcției de demnitar”, și-a început Mironescu declarația. „Vroiam să aleg calea profesionalismului“ Acesta le-a spus judecătorilor că, din acest grup, cunoaște în mod particular „două-trei persoane”, el nominalizând un fost coleg de liceu. Mironescu a respins acuzațiile aduse de procurori legate de traficul de influență pentru o funcție politică și a precizat că, din 2008, de când a „pierdut poziția pentru Constanța”, a fost „marginalizat continuu”, iar în 2008-2010, a fost în poziții politice „nesemnificative”. Întrebat de către procurorul DNA despre o convorbire cu Aurelian Pilcă, în care este nominalizat Mircea Toader, fostul secretar general al MAI a arătat că, din acea convorbire, reiese „fără echivoc” dorința lui clară de a se retrage din postul de secretar executiv al Biroului Permanent Județean al PDL. De asemenea, chestionat în legătură cu discuțiile sale despre funcția de director al Portului Constanța, Mironescu le-a spus judecătorilor că a mai deținut această funcție în perioada 1999-2001, descriind-o ca pe una nobilă, prin prisma căreia putea face „foarte multe lucruri bune pentru economia României”. Referitor la această funcție, Mironescu a arătat că a introdus o cerere însoțită de CV la Biroul Permanent Județean al partidului, în urma căreia nu a obținut sprijinul partidului, din cauza „prăpastiei de potențial politic din acești doi ani”. „De aceea, vroiam să aleg calea profesionalismului și să las în urmă politica”, a spus Laurențiu Mironescu. Referitor la acuzațiile de pericol public aduse lui, Mironescu a nominalizat funcțiile ocupate, respectiv pe cea de secretar general al MAI din 6 ianuarie și renumirea în funcție „în 29 sau 30 ianuarie”, printr-o hotărâre a Guvernului și pe cea de membru în Comisia ministerială de combatere a evaziunii fiscale. „Sub nicio formă, nu mă pot vedea ca un pericol pentru ordinea publică. Sunt dispus să ofer orice date pentru combaterea corupției, iar în legătură cu schema TV în care eu sunt la etajul 2 cu senatorul Banias, oferind protecție externă, vă arăt deschis că eu nu am putut oferi protecție internă pentru mine”, a mai declarat fostul secretar MAI în fața judecătorilor. Întrebat de procurorul DNA în legătură cu o discuție telefonică cu senatorul Banias, Mironescu a arătat că este posibil ca, la acel moment, să fi discutat cu demnitarul, dar că, de la sfârșitul anului 2009 și până în prezent, nu a mai avut niciun fel de tangență cu acesta, „grație unei stări conflictuale” dintre ei doi. În legătură cu apartenența sa la firma Euro Shipping Service, Mironescu a recunoscut că este acționar alături de Banias și Ioan Bălan, fost director al CN APMC, dar că, chiar și așa, nu a interferat cu senatorul care, atunci când trecea pe lângă el, nici nu îl saluta. Despre firmă, Mironescu a precizat că are 17-18 angajați, cu „un plus financiar firav”, administratorul acesteia fiind Nicolae Kiss, fost comandor în marină, și că nu a optat să plece din această societate pentru că are o activitate de zece ani, iar la nivelul ei s-au făcut o serie de investiții. „Eu cu Banias nu am schimbat o vorbă. Când trecem unul pe lângă altul, nici nu ne salutam. Sub nicio formă nu am vorbit cu Banias din anul 2009 încoace”, a spus Mironescu în sala de judecată.