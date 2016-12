Escrocii îşi încearcă norocul: „Tată, ajută-mă să scap de închisoare!“

Escrocii își încearcă norocul: „Tată, ajută-mă să scap de închisoare!“

Metoda „accidentul“ încă își caută victime, în Constanța. Escrocii sună la întâmplare, se dau drept rude și cer bani, invocând motivul că au provocat un accident rutier și, pentru a scăpa, au nevoie neapărată de o sumă de bani exorbitantă. Polițiștii vă sfătuiesc să fiți foarte atenți în astfel de situații.În ultima perioadă, polițiștii au primit mai multe sesizări ce au ca obiect infracțiuni de înșelăciune săvârșite prin intermediul telefonului mobil, modul de operare purtând denumirea „accidentul”. Oamenii legii cercetează și cazuri în care victimele chiar au crezut ceea ce spuneau escrocii și le-au virat bani în cont.O astfel de întâmplare era să pățească și o constănțeancă. Eugenia P. a fost sunată pe telefonul fix de un individ. Acesta i-a spus că este nepotul ei și că are nevoie neapărată de 3.000 lei, pentru că a provocat un accident rutier și, pentru a scăpa de închisoare, are nevoie de această sumă de bani. Femeia s-a speriat la început, mai ales că avea doi nepoți. După câteva secunde, luciditatea i-a revenit și a început să pună mai multe întrebări. Luat „la rost”, individul a închis telefonul. Femeia și-a sunat imediat cei doi nepoți, aflând că aceștia sunt bine și nu au avut nici un eveniment nefericit. Atunci și-a dat seama că putea fi victima unei înșelăciuni.Cum acționează escrocii Indivizii solicită sume de bani, sub pretextul că au provocat un accident rutier, iar victimele au nevoie de bani pentru intervenții urgente medicale sau trebuie să se înțeleagă cu șoferul nevinovat, astfel încât să scape de închisoare.Victimele sunt, în general, alese din rândul persoanelor vârstnice, vulnerabile, care, în prima fază, sunt contactate pe telefoanele fixe, fără afișaj electronic automat al numărului apelant, aceasta fiind o măsură de precauție a suspecților.„Sub imperiul emoțiilor cauzate de cele aflate, de cele mai multe ori, victimele nu mai rețin detaliile discuțiilor și sunt ușor influențabile, astfel încât, cu foarte mare ușurință, pot accepta să transfere sume importante de bani pe numele unor persoane comunicate de suspecți”, explică polițiștii.Mare atenție! În cazul unui accident, nu există noțiunea de plată a unor despăgubiri, decât în urma unei hotărâri judecătorești în acest sens sau dacă este făcută prin intermediul unor societăți de asigurări.Orice accident/eveniment de circulație are două variante de soluționare: depu-nerea unei plângeri la unitatea de poliție care se va ocupa mai departe de cazul respectiv sau înțelegerea amiabilă a părților, ceea ce presupune repararea daunelor folosind polița de asigurare auto obligatorie. Orice alte variante sunt excluse, iar dacă sunt puse în practică ele nu sunt legale.Oricine poate fi victima unui accident, dar, într-un moment critic ca acesta, singura urgență este cea medicală, nicidecum aspectul financiar. Atât victima, cât și autorul unui accident nu au nevoie de bani ca să primească îngrijiri medicale. De asemenea, trebuie să cunoașteți faptul că un accident de orice fel, mai ales unul rutier grav, este de obicei anunțat de persoane oficiale, abilitate să facă acest lucru. Chiar dacă ar putea exista alte surse, care să transmită informația înainte ca aceasta să vă parvină în mod oficial, datele trebuie verificate înainte de a întreprinde vreo acțiune.