Escrocii de week-end, trimişi în judecată

Escrocii de week-end, trimiși în judecată

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța au dispus trimiterea în judecată a patru persoane acuzate de infracțiuni de înșelăciune, fals, falsificare de documente, complicitate la înșelăciune și tăinuire.Inculpații au fost prinși în toamna anului trecut în urma a zece descinderi și percheziții domiciliare, aflându-se de ceva vreme în vizorul autorităților. Aceștia comandau diverse bunuri și plăteau cu ordine de plată false, creând un prejudiciu de peste 70.000 de lei.Adrian Roșianu, recidivist, aflat în stare de arest preventiv, a fost trimis în judecată pentru săvârșirea a trei infracțiuni de înșelăciune, trei infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, trei infracțiuni de falsificare de instrumente oficiale și trei infracțiuni de folosire a instrumentelor false; Ștefan Bogdan Ardeleanu, recidivist, aflat în stare de deținere, pentru săvârșirea a două infracțiuni de complicitate la înșelăciune; Iancu Gheorghe Dumitru, cunoscut cu antecedente penale, cercetat sub control judiciar, pentru săvârșirea a două infracțiuni de tăinuire; Gheorghe Tache, cercetat sub control judiciar, pentru săvârșirea a două infracțiuni de tăinuire.Potrivit procurorilor, Roșianu își declina identitatea și făcea comenzi în numele unei societăți comerciale cu ordine de plată false. Individul făcea tranzacțiile la finalul săptămânii, respectiv vinerea, iar sâmbăta „săgețile” sale încărcau marfa. La începutul săptămânii, când furnizorii voiau să își încaseze banii realizau că nu au cum. Prin această metodă, Roșianu a achiziționat un generator electric din Aiud, în valoare de 22.000 de lei, un despicător de cablu, de 22.000 de lei și 477 mp de parchet, valoarea acestuia fiind de 32.000 de lei.Ceilalți trei inculpați se ocupau de preluarea mărfurilor, depozitarea lor și, ulterior, de vânzarea lor, căutând clienți pentru produsele „achiziționate” de Roșianu.Bunurile, în valoarea totală de aproximativ 77.000 de lei, au fost recuperate și restituite în totalitate persoanelor vătămate.