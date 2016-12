Escrocherie şi inconştienţă! Copiii sar în faţa maşinilor, iar părinţii vă storc de bani

Escrocherie și inconștiență! Copiii sar în fața mașinilor, iar părinții vă storc de bani

Ieri, pe pagina de Facebook Info Trafic Constanța, șoferilor li se atrăgea atenția că în zona ICIL - Kaufland anumite persoane de etnie romă își aruncă în fața mașinilor copiii pentru a obține, de cele mai multe ori prin amenințare, bani de la șoferii „neatenți“.„Un anunț pentru toți șoferii. Pe bule-vardul I.C. Brătianu, zona Kaufland ICIL, anumite persoane de altă etnie/nație pun copiii sau adolescenții să sară pe mașină, ca și când șoferul nu e atent și dă peste ei. Fac circ, încearcă să te facă să cedezi și să le oferi anumite sume de bani etc. Dacă pățiți așa ceva, sunați imediat la 112. Când văd că omul pune mâna pe telefon, o cam iau la fugă. Dacă văd că merge, vă cer bani! Drumuri bune și atenție mare vă dorește Echipa Info Trafic Constanța”, se arăta în postare.„M-am speriat și i-am dat bani. A fost păcăleală“Reacțiile constănțenilor care au trecut prin astfel de situații nu au întârziat să apară: „Mie mi s-a întâmplat. Era un tip la vreo 20-25 de ani. La trecerea de pietoni de la Maritimo, imediat după sensul giratoriu făcut nou. Am fost mai slabă de înger pentru că m-am speriat foarte tare și i-am dat bani... abia apoi am realizat că a fost de fapt o păcăleală”, spune o constănțeancă pe Facebook.Și nu este singura care a povestit prin ce a trecut. „Aceeași chestie pe Atelierelor. Se pun în spatele mașinii. Era pe trecere. El a dat cu piciorul în mașină, s-a rostogolit (culmea, spre trotuar), s-a ridicat și nu avea nimic. Apoi, când a văzut că insist să sun la poliție, a zis să îi dau măcar bani să își cumpere pantalonii, că i-a rupt în timpul scamatoriei, evident. A venit cu câteva neamuri. Și mi-au sărit dracii când au insistat să îl îmbrac din cap până în picioare. I-am dat 200 lei parcă, numai să scap de gura lor”, povestește un alt constănțean.Nu ar fi pentru prima dată când astfel de scenarii au loc pe străzile din Constanța. La fel s-a întâmplat și în urmă cu câteva luni, când o șoferiță atrăgea atenția despre un eveniment similar petrecut în zona Delfinariu.„Aseară, în jurul orei 20, veneam dinspre Delfinariu și voiam să fac dreapta spre bulevardul Alexandru Lăpușneanu. La trecerea de pietoni de la City se aflau trei persoane. Am oprit să treacă, dar au rămas pe loc și am decis să trec eu. Imediat după, un bătrân mai creol, în vârstă de aproximativ 65 de ani, s-a aruncat pe portiera din dreapta spate cu intenția să mă acuze că am dat peste el pentru a-mi cere bani. Am oprit să văd ce are, să îl duc la spital, la poliție, dar acesta m-a lovit puternic la ureche. Lângă noi era un echipaj de la Poliția Rutieră care nu a intervenit, așa că m-am dus la secție să depun declarație. Acolo erau și alte persoane cu aceeași problemă. Aveți grijă, sunt din ce în ce mai mulți cei care fac asta pentru bani”, a declarat șoferița din Constanța.Ce spune Poliția ConstanțaChiar dacă în mediul online s-a făcut tam-tam vizavi de acest fenomen în-grijorător, se pare că în realitate situația ori nu este atât de neagră, ori cei pățiți refuză să reclame infracțiunea.Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție Constanța, Bogdan Păduraru, a declarat că, în ultima perioadă, nu au fost reclamate astfel de cazuri prin care să fi trecut participanții la trafic.