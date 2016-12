ŞERBAN HUIDU îşi recunoaşte vina! Vezi aici declaraţiile care aruncă totul în aer!

ȘERBAN HUIDU își recunoaște vina! Vezi aici declarațiile care aruncă totul în aer!

Ştire online publicată Joi, 01 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Șerban Huidu a fost condamnat la doi ani și șase luni de închisoare cu suspendare în urma accidentului din octombrie 2011 când mașina condusă de el a lovit o Dacia Logan în care și-au găsit sfârșitul trei persoane.Fostul prezentator al "Cronicii Cârcotașilor" vorbește acum deschis despre ceea ce s-a întâmplat în urmă cu un an, informează libertatea.ro.Atât procurorii, cât și avocații familiilor victimelor au cerut condamnarea lui Huidu la închisoare cu executare, în timp ce avocații fostului realizator TV au solicitat circumstanțe atenunante și o pedeapsă neprivativă de libertate.Vina pare să fie însă cea mai grea pedeapsă pentru fostul "cârcotaș", iar asta recunoaște chiar el, pentru ziarul Ring: "Ceea ce s-a întâmplat... s-a întâmplat! Dar nu poți să nu te implici pentru că nu ai cum. Pe de altă parte, însă, orice ai face, nu poți să-i mai aduci înapoi. Orice ai face!. Motivarea sentinței a fost foarte clară, în sensul că am un grad mic de culpă. Și asta a dus la o concluzie foarte nașpa!...Dar a fost un grad mic de culpă!... Eu nu spun că sunt nevinovat, pentru că nu sunt!...Nu sunt!...Sunt vinovat, pentru că eram pe contrasens!...Din multe puncte de vedere!... Așa am și pledat. Numai că de aici până la a demoniza omul e o distanță foarte mare!"