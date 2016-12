"Erau uşile închise, nu aveam aer. Ne-am călcat în picioare"

"Erau ușile închise, nu aveam aer. Ne-am călcat în picioare"

27 de morți și 184 de răniți dintre care 146 spitalizați, acesta este ultimul bilanț oficial al incendiului izbucnit vineri seară, în Club Colectiv din centrul Capitalei, unde avea loc un concert al trupei Goodbye to Gravity.Până în această dimineață, din cei 27 de morți, 17 sunt neindentificați, iar din cei 146 de internați 5 sunt neidenticați, a anunțat Raed Arafat, care a precizat de la primirea apelulului la 112 și până s-a ajuns la fața locului a durat 11 minute. Guvernul a decretat trei zile de doliu național. Cu aproape o oră înainte de miezul nopții clubul a fost cuprins de flăcări din cauza unui foc de artificii. Tavanul a luat foc și pereții antifonați cu burete. Practic oamenii au început să ardă de vii. 27 dintre ei nu au avut nicio șansă. Panica a pus stăpânire pe cele aproape 200 de persoane care s-au năpustit spre ieșire. „Erau ușile închise, nu aveam aer. Lumea a intrat în panică, ne-am călcat în picioare”, a povestit un bărbat care a reușit să se salveze. Răniții au fost transportați la mai multe spitale din București, cei mai mulți la Spitalul Floreasca (50), Spitalul de Arși (27), Spitalul Bagdasar (24), Spitalul Universitar (25), scrie gandul.info"Am fost la colectiv. Am scăpat pentru că am stat chiar lângă ușă. Chiar și așa soțul și fiul meu au putut ieși abia după 5 minute, acum fiind în spital intoxicați cu fum. Cum s-a întâmplat? S-a aprins buretele fonoizolant de pe stâlpul din stânga scenei, cel de lângă ușă, de la focul de artificii. Artificiile nu au fost exagerate, păreau relativ inofensive. Problema a fost că buretele cu care erau tapetați stâlpii și tavanul localului este foarte ușor inflamabil. Am văzut cum s-a întâmplat totul, stâlpul cu pricina fiind la 1 metru, chiar în fața mea. Solistul trupei a avut timp doar să facă o scurtă glumă: " Asta nu era prevăzut în program".În secunda următoare și-a dat seama că nu e de glumă și a cerut un extinctor, dar era deja prea târziu. În 30 de secunde, fără exagerare, focul s-a întins pe întreg tavanul.Lumea s-a îmbulzit către intrare, s-a reacționat relativ repede, dar ieșirea era prea îngustă și oamenii s-au panicat. În spatele meu s-au călcat în picioare, cățărându-se unii peste alții pentru a reuși să iasă.După ce am ieșit afară, am auzit o bubuitură înfundată și am simțit că mă lovește o rafală de aer fierbinte în spate. Mi-a luat foc părul. Am pus mâna să îl sting și m-am ars. Aerul era fierbinte, irespirabil, fumul gros și negru, nu vedeam absolut nimic. Nu știam încotro merg. Am întins mâna și m-am agățat de geaca cuiva care se afla în fața mea și m-a târât după el. Altfel nu aș mai fi putut merge. Eram paralizată din cauza fierbințelii aerului irespirabil, am tras aer în piept și am simțit că mă arde până în stomac. Repet, eram deja afară. Nu cred că a fost o explozie propriu-zisă. Din ceea ce am văzut ulterior la TV, s-ar fi prăbușit tavanul și asta ar fi putut provoca rafala de foc și fum care m-a prins din urmă. Apoi am văzut lumină și am simțit aer curat.M-am uitat înapoi și am văzut o mare grămadă de oameni prăbușiți unii peste alții în ușă. Cei care ieșiseră încercau să-i tragă, dar cei de jos erau prinși sub greutatea celor de deasupra lor. Cineva striga întruna: "Luați-i mai întâi pe cei de deasupra!", dar panica era prea mare. Mulți încercau să ajute, dar era haotic. Prietenii se căutau între ei pe dedesubtul mormanului de oameni prin pipăit, strigându-se pe nume, întrebând: "Tu ești? Unde ești, că nu te văd? Asta e mâna ta?" etc. Era de coșmar. Nu îmi venea să cred că așa ceva e posibil.Mi-am dat seama imediat că cei din partea din spate a barului nu vor mai ieși cu viață de acolo", a scris martorul pe pagina sa de Facebook, potrivit stiripesurse.ro.