Emeric Ienei, supus unei operaţii de by-pass care va dura patru ore

Emeric Ienei, supus unei operații de by-pass care va dura patru ore

Ştire online publicată Sâmbătă, 22 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Fostul antrenor al echipei naționale de fotbal a României și al echipei Steaua este operat pe cord, în această dimineață, la Institutul Inimii "Niculae Stăncioiu", din Cluj-Napoca, medicii urmând să îi pună patru by-pass-uri.Surse medicale au declarat, corespondentului MEDIAFAX că intervenția chirurgicală în cazul lui Emeric Ienei va dura aproximativ patru ore.La Institutul Inimii din Cluj-Napoca se află și fiica antrenorului Ienei.Președintele CFR Cluj, Iuliu Mureșan, declara, ieri, că a vorbit cu medicii despre starea lui Emeric Ienei și că acesta nu este în pericol, operația la care urmează să fie supus fiind una "de rutină", care "nu pune probleme deosebite"."Am auzit că este internat, am ajutat și eu la demararea bună a lucrurilor, pentru că ne-a sunat fiica dânsului, Cristina, și am dat și eu niște telefoane, nu puteam să fac mai mult, pentru că plecăm la Târgu Jiu. Am vorbit cu medicii de acolo, este stabil, nu este în pericol și va face o operație care este o operație de rutină, nu pune probleme deosebite. Îi dorim să treacă cu bine peste operație, care va fi azi (sâmbătă - n.r.) sau mâine dimineață (duminică - n.r.), și îi dorim însănătoșire grabnică", a spus Mureșan, răspunzând întrebărilor jurnaliștilor.Fostul antrenor al echipei naționale și al echipei Steaua Emeric Ienei a fost internat, vineri seară, la Institutul Inimii "Nicolae Stăncioiu" din Cluj-Napoca."Fostul antrenor Emeric Ienei a fost internat, vineri seară, la Institutul Inimii. I se fac investigații medicale, iar, dacă este cazul, va fi operat. Nu pot să spun diagnosticul cu care a fost internat, dar pot să spun că în acest caz se va face ce trebuie", declara directorul medical al Institutului Inimii "Niculae Stăncioiu" din Cluj-Napoca, Radu Căpâlneanu.Emeric Ienei s-a născut la 22 martie 1937. El a fost antrenorul care a câștigat alături de Steaua Cupa Campionilor Europeni în 1986. De asemenea, a fost selecționerul României la turneul final al Cupei Mondiale din 1990 și al Campionatului European din 2000.