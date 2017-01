Elicopterul prăbuşit în lacul Siutghiol, înlocuit cu un aparat de zbor mai performant

Elicopterul prăbușit în lacul Siutghiol, înlocuit cu un aparat de zbor mai performant

„Sunt mândru să mă aflu la baza SMURD, să vă anunț că avem operabil un nou elicopter, care se află la baza Aeromedicală SMURD de la Constanța. La ora actuală, Constanța are unul dintre cele mai performante elicoptere pentru intervenții, în cazuri medicale, în județul Constanța. Acest elicopter înlocuiește aparatul de zbor prăbușit în 2014, în lacul Siutghiol. Suntem pregătiți de orice intervenție în județul Constanța”, a declarat Horia Țuțuianu, președintele Consiliului Județean Constanța.Elicopterul are un fuselaj cu structură anti-șoc, tren de aterizare fix tip sanie, cu capacitate de instalare roți pentru manevrarea la sol. Printre dotările cele mai importante ale elicopterului, se numără un circuit de ventilație pentru copii, nou-născuți și adulți, defribrilator, perfuzor, ventilator portabil și sondă de aspirație. Aparatul de zbor înlocuit de către asigurator are o valoare de aproximativ 5 milioane de euro.„Elicopterul a fost achiziționat prin- tr-un program transfrontalier, a costat aproximativ 5 milioane de euro și asigură raza județului Constanța. Elicopterul a fost luat pe asigurare. Asiguratorul a luat un alt elicopter, dar cu date tehnice mult mai performante pentru aceste timpuri”, a explicat Horia Țuțuianu.Elicopterul SMURD a fost solicitat, ieri, să intervină pentru prima dată în localitatea constănțeană Lanurile, pe strada Mareșal Antonescu, după ce o femeie, în vârstă de 79 de ani, a fost lovită de un buldoexcavator. Victima a suferit un traumatism la unul dintre picioare, după ce a fost lovită de utilaj, în timp ce șoferul dădea cu spatele. Elicopterul SMURD a transportat femeia la spital. În cauză, polițiștii din cadrul Secției 9 Rurale Topraisar au întocmit dosar penal.„Este ultimul tip de elicopter din clasa lui, cu performanțe de top. Este puțin mai performant, din punct de vedere al motorizării, față de precedentul aparat de zbor. Echiparea medicală este identică cu ce avem în flotă. Se poate zbura în orice condiții meteo, inclusiv noaptea. Autonomia de zbor este de aproximativ 2 ore și 45 de minute. Alimentăm de la aeroportul Mihail Kogălniceanu”, a precizat locotenent comandor Radu Jitariu.