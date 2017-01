Elicoptere americane pe cerul Constanţei

Elicoptere americane pe cerul Constanței

În cursul zilei de astăzi, personalul de evacuare medicală al Joint Task Force-East (JTF-E) va face repetiții ce vor include zboruri medicale între Baza Aeriană de la Mihail Kogălniceanu și Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, potrivit Biroului de Relații Publice al bazei. Scopul acestor zboruri este acela de a pregăti piloții pentru procedurile de evacuare rapidă la spital, în cazul în care un soldat român sau american se rănește în timpul exercițiului Proof of Principle, organizat de JTF-E. Sursa citată precizează că, dacă zborurile nu vor fi încheiate azi, acestea vor continua și mâine. Echipajele vor pilota elicoptere Blackhawk configurate pentru evacuarea medicală. Aproximativ 600 de soldați, marinari și aviatori americani, precum și civili, vor participa la exercițiul Proof of Principle, care va consolida interoperabilitatea și relațiile militare dintre România, Bulgaria și Statele Unite și va testa capacitățile de comandă și control necesare pentru desfășurarea viitoarelor unități de rotație ale JTF-E.