Elicopter SMURD prăbuşit în Lacul Siutghiol / Medicul echipajului A MURIT

viteza melcului

Ieri m-am intersectat pe bvd Mamaia cu primul echipaj de pompieri plecat la intervenție, mașină fiind foarte mare si grea se deplasa destul de încet, pana si sirenele abia făceau fata. Agățat de mașină in cauza un peridoc cu o bărcuță de pescari amatori, jalnic. De ce scriu toate astea, pentru ca mi se pare inacceptabil ca la un oraș atât de mare si cu deschidere la porturi, sa avem o tehnica de intervenție atât de jalnica. Cu siguranță pompierii au încercat să-și facă meseria, dar cu ce echipamente.. Ar trebui niste mașini mai mici, cu peridoc si jet ski-uri pentru intervenții fulger. Sa ajungi cat mai repede cu un minim de echipamente. Degeaba aduci ditamai TIR-ul cu pompieri după o ora când toți sunt înecați. Cum poate supraviețui cineva 40 de minute, accidentat, in apa de 2 grade, așteptând sa nimereasca pompierii locul si sa nu le pornească motorașul la bărcuță. Nu se face o întreținere preventiva a acestor echipamente ? Propun sa se facă un bloc in minus la țiganii din containere si sa se cumpere de la primărie o mașină profesionista pentru pompierii SMURD cu peridoc cu șalupă/ jeg ski, ca sigur e mai ieftin. Păcat de viețile pierdute si de copilașul nenascut care nu a avut șansă să-și privească părinții. O reala tragedie in prag de sărbători. Dumnezeu să-i ierte si sincere condoleanțe familiilor greu incercate ! Un, constănțean dezamăgit.