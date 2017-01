ELICOPTER SMURD PRĂBUŞIT ÎN LACUL SIUTGHIOL / TREI PERSOANE SUNT CĂUTATE, A PATRA ÎN STARE CRITICĂ / GALERIE FOTO

1

de ce nu raspunde domnul Constantinescu pentru distrugerea lacului?

porcu de Constantinescu a permis deversarea apei menajere in acest lac..el are in grija spitalul Tbc.statia de epurare.care 6angajati care castiga cate 17milioane,care ar trebui sa stea peate noapte acolo,insa ei merg la al doilea hob si statul plateste 6oameni la acea statie care stau 3-4ore la munca,cand ei de fapt ar tb sa stea 24de ore..In timpul programului ei merg la al doilea job si mai iau si bonuri de masa...de ce ati distrus ghiolul?de ce atatia oameni sunt platiti sa taie frunze la caini..si nu numai acolo..si la primaria lui Mazare si la Raja, judecatorie..etc.Cuget liber ar trebui sa faca o ancheta..De ce si-au batut joc de acest lac,deversand acolo apa menajera?Lacul a devenit gunoiul vostru?pentru ce se permite distrugerea lacului?sper sa-i gaseasca pe bietii oameni