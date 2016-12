Eliberarea condiționată a lui Ioan Becali, decisă miercuri de Tribunalul Constanța

Miercuri, 09 Decembrie 2015

Joi, Tribunalul Constanța va decide dacă Ioan Becali va fi eliberat condiționat.Magistrații au contestat la ședința de miercuri a DNA faptul că cele trei cărți scrise de Becali pot fi considerate lucrări științifice.Procurorul DNA a spus în fața instanței că nu sunt îndeplinite criteriile obiective și subiective pentru ca Ioan Becali să fie eliberat condiționat, spunând că acesta a câștigat 90 de zile prin scrierea unor cărți, potrivit B1.ro.DNA a contestat faptul că cele trei cărți scrise de Ioan Becali pot fi considerate lucrări științifice și că din acest motiv nu ar fi trebuit să beneficieze de acel câștig de 90 de zile.Tot DNA a adus în discuție și faptul că Becali este arestat preventiv într-un alt dosar pentru dare de mită.Avocatul lui Becali, Florin Șurghie, a spus că nu DNA este cel care poate decide caracterul științific al unei lucrări."DNA face aprecieri personale cu privire la caracterul științific al celor trei lucrări. Domnul Becali a fost supravegheat în momentul când a elaborat lucrările, acestea au fost transmise spre exegeză celui care își poate da cu părerea în mod obiectiv, nu DNA. Nimeni, nici măcar DNA, nu are voie să facă aprecieri privind caracterul științific al unei lucrări, în afara specialiștilor. Știu că DNA are specialiști, dar nu cred că DNA are specialiști în toate domeniile", a spus avocatul.Șurghie a precizat că cele trei cărți scrise de Becali se referă la lumea fotbalului, domeniu pe care îl cunoaște foarte bine.