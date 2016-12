Elevii Liceului „Lazăr Edeleanu” din Năvodari au aflat cum pot preveni actele de violenţă

Elevii Liceului „Lazăr Edeleanu” din Năvodari au aflat cum pot preveni actele de violență

Gruparea de Jandarmi Mobilă „Tomis” Constanța derulează, alături de toate structurile similare din țară, Campania națională de informare, prevenire și dialog social - „Jandarmeria pe înțelesul tuturor”. Această campanie, care se desfășoară pe parcursul unui an, se adresează tuturor cetățenilor, ONG-urilor și instituțiilor publice, are ca scop informarea acestora cu privire la rolul pe care îl are Jandarmeria Romană în societate, modul activ în care această instituție se implică în viața de zi cu zi a cetățenilor precum și tipul de misiuni pe care le execută jandarmii, dar și despre prevenirea și combaterea violenței.Activitatea se desfășoară în baza protocolului semnat de Jandarmeria Constanța și I.S.J. Constanța, vizează mai multe deplasări la instituțiile de învățământ din județul Constanța și are ca grup-țintă îndeosebi elevii din grupa de vârstă 10-18 ani. Această etapă se desfășoară sub titlul „Stop violenței și discriminării în școli”, cuprinde întâlniri ale jandarmilor cu elevii și profesorii. În acest sens, plutonierul major Adrian Cucu a participat miercuri, 15 ianuarie, la o întâlnire cu peste 100 de elevi ai Liceului Tehnologic „Lazăr Edeleanu” din Năvodari.Elevilor din clasele a X-a și a XII-a le-au fost prezentate pe scurt și pe înțelesul lor misiunile jandarmeriei, importanța și locul acestei arme în cadrul forțelor de ordine publică. În partea a doua a întâlnirii, elevii au exemplificat formele de violență întâlnite în mediul familial, în cercurile de prieteni, pe drumul de/la școală, în incinta școlii, pe net sau la televizor. În perioada următoare jandarmii vor mai desfășura astfel de activități și cu elevi ai Școlilor Gimnaziale „Remus Opreanu” și „Ferdinand” din Constanța.