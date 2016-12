Elevii din Năvodari, faţă în faţă cu jandarmii

Elevii din Năvodari, față în față cu jandarmii

Ştire online publicată Joi, 14 Aprilie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Gruparea de Jandarmi Mobilă „Tomis” Constanța a continuat în această perioadă activitățile de prevenire și combatere a violenței în cadrul campaniei „Împreună, pentru siguranță”. Această campanie se desfășoară pe parcursul acestui an, se adresează elevilor și are ca scop informarea acestora cu privire la rolul pe care îl are Jandarmeria Romană în societate, modul activ în care această instituție se implică în viața de zi cu zi a cetățenilor precum și tipul de misiuni pe care le execută jandarmii, dar și despre prevenirea și combaterea violenței.În acest sens, miercuri 13 aprilie a.c., plt. maj. Adrian Cucu, din cadrul Compartimentului de Prevenire a Faptelor Antisociale, s-a întâlnit cu 100 de elevi ai Liceului Tehnologic ’’Lazăr Edeleanu’’ Năvodari.O problemă pusă în discuție de către elevi a fost aceea că în viața de zi cu zi este dificil și chiar periculos să iei atitudine împotriva celor care încearcă să inspire teamă celor din jur. Elevi au fost sfătuiți de jandarmi că pentru descurajarea unui astfel de comportament, trebuie să alerteze în cel mai scurt timp posibil forțele de ordine, prin apelul unic de urgență 112, explicând și ce informații sunt cerute de la un apelant într-un astfel de caz.Alături de jandarm a fost și un reprezentant din partea Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Constanța, domnul comisar șef Sandu Valentin, care a prezentat tinerilor pericolele pe care le reprezintă consumul de alcool, tutun și folosirea altor droguri. Pe fondul prezentării unor filme tematice, tinerii au fost îndrumați să recunoască semnele unor consumatori de substanțe interzise. Reprezentantul CPECA a dat elevilor sfaturi privind prevenirea și combaterea consumului unor astfel de substanțe.Scopul acestei prezentări a fost acela de a forma în rândul tinerilor deprinderi de respingere a consumului de droguri de orice fel, ca și componentă de bază a educației acestora în folosul comunității.