Elevii acuzaţi de violarea unei colege de 15 ani rămân după gratii

Asa este in tara asta justitia, de cacat. Adica toti nenorocitii care sunt cu adevarat pericol public sunt judecati in stare de libertate si niste amarati de copii sunt tinuti in arest. Vrem sa-i transformam cu adevarat in infractori? Credeti ca asa veti da un exemplu? Din pacate nu aveti curaj, voi judecatorii sa dati astfel de sentinte celor care le merita cu adevarat. Din cauza voastra se plimba liberi adevaratii infractori. Rusine!