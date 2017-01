Elev mort după ce i-a fost pulverizat în faţă spray paralizant

2

comentariu

Nu tin partea nimanui, fiecare are vina sa, insa in Huedin tot timpul tiganii sunt ocrotiti de lege: desi sunt scandalagii frecventi si se leaga de toata lumea, nu a fost niciunul tras la raspundere pentru faptele lor, circula cu masini furate pentru care nu au acte si circula fara permis de conducere, insa nimeni nu are curajul sa-i opreasca in trafic, vor ajutoare sociale, insa ei isi construiesc adevarate palate de prost gust iar autoritatile locale le aproba fara probleme autorizatiile de constructie, insa daca un om de rand si-ar depunde cerere pentru autorizatie sa-si schimbe acoperisul sau sa-si termoizoleze locuinta, are de asteptat luni intregi si are de dat spaga. Primaria si Politia Huedin ar trebui verificate la sange, astfel se vor gasi adevaratii vinovati pentru cele intamplate. Daca autoritatile si-ar face treaba, astazi tanarul Sergiu ar fi fericit alaturi de familia si prietenii lui, iar strazile Huedinului ar fi mult mai sigure.