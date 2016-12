ELENA UDREA, o nouă încercare de a scăpa de ARESTUL preventiv

Elena Udrea află astăzi dacă rămâne în arest. Udrea a fost adusă la sediul Înaltei Curți de Casație și Justiție, unde se va judeca contestația la decizia instanței de a o menține în arest preventiv în dosarul "Gala Bute".Avocatul Marius Striblea a declarat, azi, că a cerut protecție pentru Elena Udrea, prin schimbarea arestului preventiv cu o formă mai ușoară, control judiciar sau arest la domiciliu.Striblea a confirmat că Elena Udrea a fost amenințată cu moartea și a arătat că aceasta are "o îngrijorare generată de această scrisoare", scrie romaniatv.net.Elena Udrea a fost amenințată de un asasin. Avocatul său a declarat: „Poate că această supărare de fapt este îngrijorarea generată de situația scrisorii și sigur că un om care se află într-un mediu pe care nu-l controlează, într-un mediu în care nu are protecția pe care și-o dorește, are această temere și s-ar putea ca starea ei de spirit să fie fundamental afectată de această chestiune”, a declarat avocatul.Avocatul Elenei Udrea a precizat că la Penitenciarul Târgșor a fost declanșată o anchetă în cazul scrisorii de amenințare primită de aceasta.